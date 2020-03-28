Видео ⟩ Министр Кийк на Сааремаа: надо готовиться к худшему сценарию

После внезапного cкачкообразного увеличения числа людей, заразившихся коронавирусом в Südamekodu, министр социальных дел Танель Кийк отправился на Сааремаа, чтобы изучить ситуацию.

Сегодня правительство республики обсудит вопрос о Сааремаа, а затем примет решение о любых дополнительных специальных мерах.

Вместе с министром на Сааремаа отправились доктор Аркадий Попов и доктор Ахти Варблане из Сил обороны. Они встретились с руководством больницы, местным кризисным комитетом и руководителем дома призрения.

Днем доктор Попов снова посетил больницу и Südamekodu, чтобы дать дальнейшие инструкции. Министр Кийк отказался от посещения этих объектов, чтобы снизить риск заражения.

«Я не хочу занести этот микроб в правительство, я должен приложить все усилия, чтобы этого не случилось», - объяснил Кийк, почему он не пошел в Südamekodu.

По словам министра, он получил необходимую информацию в ходе встреч на Сааремаа.

По словам Кийка, с одной стороны, необходимо предотвратить распространение вируса, но, с другой стороны, необходимо обеспечить жизнь на местах. Кийк пояснил, что пособия предоставляются по всей Эстонии, но если на Сааремаа начнут действовать дополнительные ограничения, следует рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке.

Кийк заверил, что правительство не поддерживает введение тотального карантина и запретов на передвижение. Скорее, необходимо усилить контроль над существующими ограничениями.

В других домах престарелых на Сааремаа проходит тотальное тестирование: сегодня вечером должны прийти результаты работы больницы и дома призрения Saaremaa valss. Результаты остальных домов престарелых, а также дома особого ухода в Сымера будут объявлены в ближайшие дни.

По словам министра, нужно быть готовым и к черным сценариям, таким как результат тестирования в Südamekodu. Министр заверил, что готовность есть: в Когула было введено в эксплуатацию здание бывшего дома престарелых, в Südamekodu проведена реорганизация на месте для перераспределения потенциальных клиентов в соответствии с их здоровьем.

Министр Кийк сказал, что один только Сааремаа не сможет госпитализировать и обслуживать большое количество потенциальных пациентов и что он транспортировка тяжело больных на материк продолжится.