Сб, 28.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

Italy, Alzano Lombardo (Bergamo) - March 5, 2020.Coronavirus / Covid 18 emergency.Deserted streets in Alzano Lombardo northern Italy, where a new outbreak of COVID-19 has broken out (Credit Image: © Cozzoli/Fotogramma/Ropi via ZUMA Press)

ФОТО: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/ZUMAPRESS.com

В Италии, согласно последним данным, за сутки число погибших от вируса увеличилось на 889 человек, достигнув отметки в 10 023 случаев.

За последние сутки в стране скончались 889 человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне было зарегистрировано 969 летальных исходов, что стало отрицательным рекордом за все время пандемии в Италии. Днем ранее число скончавшихся составило 662.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 92,4 тысячи

Лидером по летальным исходам по-прежнему остается область Ломбардия (5944 умерших), второе и третье места разделили Эмилия-Романья (1344 человек) и Пьемонт (617 человек).

На Апеннинах, впрочем, растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ