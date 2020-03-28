Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

За последние сутки в стране скончались 889 человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне было зарегистрировано 969 летальных исходов, что стало отрицательным рекордом за все время пандемии в Италии. Днем ранее число скончавшихся составило 662.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло почти 92,4 тысячи

Лидером по летальным исходам по-прежнему остается область Ломбардия (5944 умерших), второе и третье места разделили Эмилия-Романья (1344 человек) и Пьемонт (617 человек).