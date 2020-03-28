В Литве уже семь смертей от коронавируса

Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что в субботу в стране подтверждены две смерти от Covid-19. Один пациент умер в Укмерге, еще один - в Клайпеде.
Представитель Минздрава Литвы Неринга Микенайте рассказала, что умер пожилой пациент, который лечился в больнице в Укмерге. Тестна Covid-19 ему провели еще до смерти, которая наступила в четверг. Результаты анализа были готовы в субботу, 28 марта.
Директор местной городской администрации Дариус Варнс в интервью литовскому изданию Lrt.lt сказал, что умерший пациент принадлежал не просто к группе риска, а к особой группе риска, так как имел ряд хронических заболеваний.
В Литве по состоянию на 28 марта зарегистрировано 382 случая заболевания Covid-19. Четверо из умерших находились в больнице Укмерге, еще один человек - в Клайпеде.