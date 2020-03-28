В Литве уже семь смертей от коронавируса

Представитель Минздрава Литвы Неринга Микенайте рассказала, что умер пожилой пациент, который лечился в больнице в Укмерге. Тестна Covid-19 ему провели еще до смерти, которая наступила в четверг. Результаты анализа были готовы в субботу, 28 марта.

Директор местной городской администрации Дариус Варнс в интервью литовскому изданию Lrt.lt сказал, что умерший пациент принадлежал не просто к группе риска, а к особой группе риска, так как имел ряд хронических заболеваний.