Департамент: ситуация на Сааремаа - критическая, дом призрения отправлен на карантин

Эпик отметила, что Департамент здоровья уже некоторое время тому назад ввел требование, согласно которому запрещены посещения больниц и домов престарелых. В доме призрения Südamekodu на Сааремаа у 26 человек был диагностирован коронавирус. Учреждение вместе с с персоналом находится сейчас на карантине.

По словам Эстер Эпик, не все люди в Südamekodu с положительным диагнозом нуждаются в стационарном лечении. «Те, кто нуждались, были госпитализированы несколько дней назад, когда обнаружились первые случаи заболевания. В пятницу мы попросили незамедлительно отделить в доме престарелых тех, кто у кого диагностирована эта болезнь, от тех, у кого еще нет», - пояснила она.

Эпик добавила, что здоровье всех зараженных постоянно контролируется и, при необходимости их госпитализируют. Другие крупные региональные больницы также готовы принимать критических пациентов с Covid-19.

«В этой ситуации Департаменту здоровья ясно, что этот дом призрения нуждается в полном карантине вмете с персоналом. Мы выделили более 5000 хирургических масок из общенациональных медицинских учреждений во все дома призрения Сааремаа», - объяснила она.