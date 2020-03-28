Глава Volkswagen: коронавирус крадет у нас два миллиарда евро в неделю

С учетом падения продаж, которые невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье персонала, концерн будет вынужден сокращать рабочие места.

Топ-менеджер ссылается на эффективный опыт азиатских государств, который, видимо, невозможно применить в Европе, не нарушив при этом базовые права и свободы граждан. В том же Китае, откуда и распространилась коронавирусная инфекция, спрос возобновился, но лишь наполовину в сравнении с докризисным уровнем.

На данный момент Китай остается единственным рынком сбыта, во всех остальных странах продажи остановлены.