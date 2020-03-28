Сб, 28.03.2020
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Глава Volkswagen: коронавирус крадет у нас два миллиарда евро в неделю

Volkswageni juht Herbert Diess

ФОТО: Sebastian Priebe via www.imago-images.de/imago images/regios24

Каждую неделю Volkswagen теряет около двух миллиардов евро из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Об этом немецкому телеканалу ZDF рассказал гендиректор группы Герберт Дисс.

С учетом падения продаж, которые невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье персонала, концерн будет вынужден сокращать рабочие места.

Топ-менеджер ссылается на эффективный опыт азиатских государств, который, видимо, невозможно применить в Европе, не нарушив при этом базовые права и свободы граждан. В том же Китае, откуда и распространилась коронавирусная инфекция, спрос возобновился, но лишь наполовину в сравнении с докризисным уровнем.

На данный момент Китай остается единственным рынком сбыта, во всех остальных странах продажи остановлены.

На сегодняшний день в группе VW работает 671000 человек. Сеть включает 124 предприятия, 72 из которых находятся в Европе, а 28 – конкретно в Германии. В прошлом году концерн продал почти 11 миллионов автомобилей, но в нынешнем показатели будут куда скромнее.

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