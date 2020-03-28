Глава Volkswagen: коронавирус крадет у нас два миллиарда евро в неделю

Каждую неделю Volkswagen теряет около двух миллиардов евро из-за вызванного пандемией COVID-19 кризиса. Об этом немецкому телеканалу ZDF рассказал гендиректор группы Герберт Дисс.
С учетом падения продаж, которые невозможно возобновить, не поставив под угрозу жизнь и здоровье персонала, концерн будет вынужден сокращать рабочие места.
Топ-менеджер ссылается на эффективный опыт азиатских государств, который, видимо, невозможно применить в Европе, не нарушив при этом базовые права и свободы граждан. В том же Китае, откуда и распространилась коронавирусная инфекция, спрос возобновился, но лишь наполовину в сравнении с докризисным уровнем.
На данный момент Китай остается единственным рынком сбыта, во всех остальных странах продажи остановлены.
На сегодняшний день в группе VW работает 671000 человек. Сеть включает 124 предприятия, 72 из которых находятся в Европе, а 28 – конкретно в Германии. В прошлом году концерн продал почти 11 миллионов автомобилей, но в нынешнем показатели будут куда скромнее.