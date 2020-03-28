Попов: в Курессааре коронавирусом больны 8 из каждых 10-и человек, обращающихся в ЕМО

"Сегодня мы встретились с руководством больницы Курессааре, мы также обсудили ситуацию с кризисной комиссией волостной управы. Как подтверждают наши коллеги из больницы, семь-восемь из каждых десяти пациентов отделения неотложной помощи инфицированы COVID-19, что означает, что распространение болезни на острове действительно приобрело широкий масштаб", - приводит слова Попова портал ERR.