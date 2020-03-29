Чрезвычайное сообщение ⟩ На Сааремаа и Муху начнут действовать гораздо более жесткие ограничения на передвижение

Целью ужесточения чрезвычайного положения является необходимость дополнительно ограничить локальное распространение вируса и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Это поможет защитить жизни и здоровье жителей Сааремаа и волости Муху. По данным Департамента здоровья, за сутки самое большое количество случаев заражения коронавирусом было выявлено на Сааремаа (34). По состоянию на утро 28 марта заразившихся там было 217, что составляет примерно столько же, как во всем Харьюском уезде.

C воскресенья на Сааремаа и в области Муху могут оставаться открытыми только продуктовые магазины, аптеки, торговые точки предприятий связи, банковские конторы, почтовые автоматы и конторы, магазины, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинские товары, а также магазины оптики. Строительные магазины могут оставаться открытыми только для торговли из люка или со склада, а также для заказов товара на дом. Торговый зал магазина должен быть закрыт. Открытыми могут остаться садоводческие магазины.

Все остальные магазины и рынки должны быть закрыты для посетителей. Ограничение не распространяется на персонал и владельцев, чтобы интернет-магазины могли продолжать работать.

С воскресенья в заведениях общепита нельзя будет есть на месте, разрешена только продажа еды на вынос и курьерская доставка ее на дом.

С воскресенья должны быть закрыты все заведения сектора обслуживания, работа в которых требует непосредственного контакта между людьми: услуги эстетической хирургии, услуги красоты (например парикмахерские, педикюр, маникюр, косметические услуги, салоны татуировки и солярии), а также массажи и другие восстановительные услуги, оказываемые не по медицинским показаниям.

Также разрешены социальные услуги и услуги здравоохранения, суповые кухни, продуктовая помощь, патронажные услуги, услуги для детей и взрослых с особыми потребностями, а также лечебные и реабилитационные услуги.

С воскресенья для посетителей закрыты также библиотеки.

С понедельника ограничения на передвижение на Сааремаа и в волости Муху станут более жесткими

Сааремаасцы должны находиться дома, выходить разрешено только в продуктовые магазины, аптеки, к врачу. На работу ходить можно, если удаленная работа невозможна. Разрешено водить детей в детский сад и обратно. При необходимости можно выходить, чтобы заботиться о пожилых, людях с особыми потребностями и других нуждающихся в помощи, при этом необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Также можно выходить на улицу семьей или вдвоем - на прогулку или для занятий спортом. С домашним животным можно ходить гулять или к ветеринару. Разрешено ходить на почту или к почтовому автомату. Разрешено передвигаться по своему саду или участку, разрешены домашние лесные и сельскохозяйственные работы, садоводство и рыбалка.

Выходя из дома, необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ. На улице действует общее правило 2+2, в соответствии с которым в общественных местах можно передвигаться группами не более двух человек, придерживаясь дистанции минимум в 2 метра.

За соблюдением мер, введенных в рамках чрезвычайного положения, будут следить охранники правопорядка, которые начнут выборочно проверять находящихся на улице людей. Если человек не выполняет введенные требования, полиция сделает ему предписание. Если это не поможет, то в качестве следующей меры воздействия будет применяться штраф до 2000 евро. Люди, нарушающие ограничения, будут привлечены к ответственности.

Необходимость этих мер будет оцениваться каждые две недели.