Эпидемия COVID-19: насколько безопасно заказывать еду на дом?

В то время как тысячи жителей немецкой столицы находятся в самоизоляции, Мартин ездит от одного берлинского ресторана к другому. Он работает курьером сервиса Lieferando и доставляет клиентам еду из заведений общепита, закрывших свои двери для посетителей. Не боится ли он заразиться коронавирусом? "Не особо, - говорит Мартин. - Я еще молодой". Впрочем, на всякий случай он прикрывает лицо шарфом - ведь неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше.

В числе новых услуг - бесконтактная доставка

Во время эпидемии коронавируса службы доставки еды ужесточили правила гигиены, а также стали предлагать своим клиентам новые виды услуг: в компаниях надеются на то, что заказчики еды, курьеры и рестораны продолжат пользоваться онлайн-платформами, несмотря на страх заразиться вирусом.

К примеру, материнская компания Lieferando - Takeaway.com, лидирующая на немецком рынке доставки готовой еды, призывает своих клиентов выбирать опцию бесконтактной доставки, когда клиент оплачивает заказ в интернете, а курьер оставляет его возле его двери и отходит на безопасное расстояние.

Итальянские профсоюзы бьют тревогу

В Италии, которая занимает первое место в Европе по числу заразившихся COVID-19, курьеры стали ключевым звеном между ресторанами и их клиентами. Хотя все заведения общепита в стране закрыты, доставка еды на дом по-прежнему разрешена.

Между тем в профсоюзах сотрудников сервисов доставки утверждают, что в сложившейся ситуации никто не может гарантировать безопасность ни курьерам, ни клиентам.

Пресс-секретарь миланской организации Deliverance Milano Анджело Авелли подчеркивает, что самые популярные платформы для доставки еды в стране, - к примеру, Deliveroo, UberEats, Just Eat и Glovo - не находятся в непосредственном контакте со своими сотрудниками и практически не следят за соблюдением ими правил гигиены.

Сервис UberEats, например, выделяет курьерам небольшую сумму на покупку масок и антисептиков для рук. Однако, по словам Авелли, в данный момент приобрести эти продукты практически невозможно, поскольку их попросту нет в продаже.

В итальянских профсоюзах полагают, что принятых мер явно недостаточно. Deliverance Milan вместе с похожими организациями из Рима и Болоньи запустили онлайн-кампанию под лозунгом "Суши - это не право!".

Они требуют от властей страны разрешить доставку только самых необходимых продуктов питания и предоставить курьерам возможность получать базовый месячный доход в размере около 600 евро, на который могут претендовать уволенные работники других секторов сферы услуг. "Сервисы доставки рисуют другую картину. Они называют курьеров героями, которые несут находящимся на карантине людям счастье и радость. Но это безумие. Это очень опасно для курьеров", - считает Авелли.

Заказывать еду онлайн лучше, чем голодать

Тем временем вирусолог Карин Мёллинг из Общества Макса Планка придерживается иного мнения на этот счет. На вопрос о том, насколько безопасно заказывать еду онлайн во время пандемии, она отвечает: "Это лучше, чем голодать". "Вирус может оказаться на любой поверхности, но я не думаю, что из-за этого стоит паниковать", - подчеркивает эксперт. Ведь даже те, кто готовит себе пищу самостоятельно, должны ходить в магазин, также подвергая себя определенному риску.