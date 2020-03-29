В Финляндии подтверждено 1163 случая заражения коронавирусом. Из них 785 приходятся на медицинский округ Хельсинки и Уусимаа. В одном только Хельсинки выявлено 390 случаев заражения.

Лечение в больницах проходят 112 человек, из них 31 – в реанимации. В Ювяскюля в реанимацию, по сведениям Yle, помещена 20-летняя женщина, которая не имеет хронических заболеваний.

В Кайнуу диагностированы первые случаи заболевания. Кайнуу до сих пор оставался единственным регионом страны, где не было выявлено ни одного инфицирования.

В регионе Северная Похьянмаа зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Умерший - пожилой человек, который входил в группу риска.