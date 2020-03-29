Галерея: соблюдают ли люди новые ограничения?

Первое впечатление, что все-таки люди держат дистанцию, по крайней мере, где это возможно. Вице-мэр Тарту Рено Лайдре совершил исследовательскую экспедицию на велосипеде и заключил, что в осознанности людей произошел положительный сдвиг — пешеходы передвигаются по одному или вдвоем.

Таблички с призывом, что необходимо держать дистанцию, установлены на каждом шагу. Тем, кто забывает о новом порядке, о нем помогает вспомнить полиция.

Лайдре говорит, что у него также были ситуации, когда для соблюдения дистанции с людьми приходилось выезжать на газон. Причина в том, что у велосипедиста и пешехода разная скорость передвижения. В Тарту также есть узкие места, где необходимо останавливаться и уступать дорогу. Проблемой стал мост Сыпрузе с длинными и узкими пешеходными дорожками. Там решение простое: на этих пешеходных дорожках вводят одностороннее движение, пешеходы должны двигаться с двух сторон моста в том же направлении, что и машины.

Лайдре сказал, что правила заметно игнорируют в парке Тяхтвере, где очень многолюдно. Но также люди собираются и возле реки. «Были занимающиеся внутренней дезинфекцией господа, которые явно не живут под одной крышей, но собрались вместе», - сказал Лайдре.

О подобных компания и прочих нарушения Лайдре советует жителям Тарту сообщать на телефон 1789.