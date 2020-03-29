Фото и видео ⟩ «Сколько смертей останется на твоей совести?» и почему умерла целующаяся студентка: в Тарту запустили шокирующую рекламу

В субботу утром на автобусных остановках в Тарту появились первые плакаты, которые призывают людей в нынешних условиях распространения коронавируса больше заботиться о других и оставаться дома, пишет Tartu Postimees.
Появившиеся в городе и в соцсетях рекламные плакаты носят как визуальный, так и текстовой мощный призыв, который напоминает, что вызванное коронавирусом заболевание может быть очень опасным.
На плакатах можно увидеть измененные изображения известных памятников. Например, на фотографии памятника отца и сына на улице Кюйни фигуру отца заменяет надгробная плита, на которой выгравированы даты рождения и смерти. На другом снимке с помощью того же приема оформлено изображение скульптуры целующихся студентов.
Послания «Без кого ты согласен жить?», «На улице ты опасен. Сколько смертей останется на твоей совести?» и «Каждый умерший из-за вируса человек хотел бы быть дома с семьей. Почему ты не хочешь?» дополнительно призывают оставаться дома, как того требует чрезвычайное положение.