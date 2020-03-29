Вс, 29.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Сколько смертей останется на твоей совести?» и почему умерла целующаяся студентка: в Тарту запустили шокирующую рекламу

Фото и видео ⟩ «Сколько смертей останется на твоей совести?» и почему умерла целующаяся студентка: в Тарту запустили шокирующую рекламу

Рекламный плакат в Тарту. Целующийся студент по-прежнему держит зонтик, но девушка возле него пропала. Вместо нее надгробный памятник с датами жизни 1998-2020.

ФОТО: Sille Annuk

В субботу утром на автобусных остановках в Тарту появились первые плакаты, которые призывают людей в нынешних условиях распространения коронавируса больше заботиться о других и оставаться дома, пишет Tartu Postimees.

Появившиеся в городе и в соцсетях рекламные плакаты носят как визуальный, так и текстовой мощный призыв, который напоминает, что вызванное коронавирусом заболевание может быть очень опасным.

На плакатах можно увидеть измененные изображения известных памятников. Например, на фотографии памятника отца и сына на улице Кюйни фигуру отца заменяет надгробная плита, на которой выгравированы даты рождения и смерти. На другом снимке с помощью того же приема оформлено изображение скульптуры целующихся студентов.

Послания «Без кого ты согласен жить?», «На улице ты опасен. Сколько смертей останется на твоей совести?» и «Каждый умерший из-за вируса человек хотел бы быть дома с семьей. Почему ты не хочешь?» дополнительно призывают оставаться дома, как того требует чрезвычайное положение.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ