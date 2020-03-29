Фото и видео ⟩ «Сколько смертей останется на твоей совести?» и почему умерла целующаяся студентка: в Тарту запустили шокирующую рекламу

Появившиеся в городе и в соцсетях рекламные плакаты носят как визуальный, так и текстовой мощный призыв, который напоминает, что вызванное коронавирусом заболевание может быть очень опасным.

На плакатах можно увидеть измененные изображения известных памятников. Например, на фотографии памятника отца и сына на улице Кюйни фигуру отца заменяет надгробная плита, на которой выгравированы даты рождения и смерти. На другом снимке с помощью того же приема оформлено изображение скульптуры целующихся студентов.