По кризисному телефону 1247 теперь предлагают и психологическую первую помощь

«Мы знаем, что длительный стресс может иметь разрушительные последствия для нашего психического здоровья. Очень важно обеспечить людей в сегодняшней чрезвычайной ситуации поддержкой и дать установки, как сохранить свое собственное и чужое психическое здоровье в условиях кризиса», - сказала глава службы поддержки жертв при Департаменте социального страхования Мари Тикерпуу, добавив, что если кто-то сомневается, звонить или нет, то в любом случае лучше позвонить и поговорить со специалистом.

Также приветствуются звонки от людей, которые заботятся о своих близких и хотят обсудить, как обеспечить им лучшую эмоциональную поддержку. «Мы особенно хотим помочь тем, кто оказывает первую помощь и вынужден ежедневно справляться с большой нагрузкой и быть вдали от близких», - сказала Тикерпуу.

«На сегодня на горячую линию Центра тревоги 1247 позвонили почти 18 000, которые нуждались в информации и поддержке, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией. Сотрудничество с кризисной горячей линией поддержки жертв позволяет нам оказывать профессиональную поддержку людям, которые остро нуждаются в этой сложной ситуации в данный момент. Я очень благодарен команде поддержки жертв за то, что они протянули нам руку помощи», - сказал Хельмер Халлик, руководитель кризисного штаба Центра тревоги.

Сотрудничество между двумя телефонами возникло из-за постоянно растущей потребности населения в психологической поддержке. Хотя волонтеры линии 1247 и до сих пор оказывали первую помощь нуждающимся, сотрудничество с горячей линией поддержки жертв Департамента социального обеспечения 116 006 поможет еще большему числу людей, поддержит тех, кто оказывает первую помощь, и позволит предотвратить их выгорание.

Психосоциальную кризисную помощь в Эстонии организует Департамент социального страхования. Оказание психологической первой помощи является частью более широкого реагирования на кризис. Кризисная помощь во время чрезвычайной ситуации способствует психологической адаптации населения.

Телефон 1247 предлагает психологическую первую помощь всем нуждающимся.

Звонков на горячую линию ждут в том числе от сотрудников службы экстренной помощи, которые сами нуждаются в поддержке и помощи, чтобы справиться со стрессом.

Людей консультируют круглосуточно семь дней в неделю на эстонском, русском и английском языках.