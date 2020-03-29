Вс, 29.03.2020
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Фото ⟩ В Ригу доставлен миллион масок и респираторов из Китая

Утром в воскресенье, 29 марта, в Риге приземлился самолет авиакомпании airBaltic, который доставил из Китая около миллиона защитных масок и респираторов, пишет Rus.TVNET.

Грузовой спецрейс airBaltic в международный аэропорт Урумчи (Китай) и обратно в Ригу был выполнен по запросу Национальной службы здравоохранения Латвии (NVD). Из регионов Чжэнчжоу и Иу доставлены 900 тысяч масок и 80 тысяч респираторов, которые будут переданы медицинским учреждениям в Латвии.

На следующей неделе планируются дополнительные поставки более четырех миллионов масок и респираторов, сообщили в NVD.

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