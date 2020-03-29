Кратковременно находящихся в России жителей Эстонии просят срочно вернуться домой
Согласно решению российского правительства, с 30 марта закроются все границы Российской Федерации. В связи с этим Министерство иностранных дел ЭР настоятельно призывает граждан и жителей Эстонии, которые краткосрочно находятся в России, в течение сегодняшнего дня вернуться в Эстонию.
С завтрашнего дня процесс пересечения границы для выезда из России может быть очень сложным. Решение российского правительства касается всех пунктов пересечения границы для транспортных средств, железных дорог и пешеходов. Таким образом, оно касается и пешего пересечения границы в пункте Нарва-Ивангород, отмечает пресс-служба МИДа Эстонии.
По информации эстонского внешнеполитического ведомства, с завтрашнего дня въезд и выезд из России будет разрешен только в исключительных случаях. Исключения включают в себя:
- дипломатов и сотрудников официальных представительств России при международных организациях, должностных лиц постоянного комитета Союзного государства России и Белоруссии и членов их семей;
- водителей грузовиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения, а также персонала, определенного международными соглашениями России в сфере железнодорожного транспорта;
- работников межправительственной фельдъегерской связи, членов официальных делегаций и курьеров дипломатической связи, которые при выезде из России предоставят подтверждающие их статус документы;
- тех, кто выезжают из России в связи со смертью близкого родственника. Они будут обязаны предъявить копию свидетельства или справки о смерти, а также документ, подтверждающий степень родства;
- жителей Калининградской области, следующих домой из другой части России на поезде и обратно;
- жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющих российский паспорт.
На данный момент российские власти не опубликовали официального пояснения относительно того, смогут ли граждане и жители Эстонии с завтрашнего дня покидать страну и на каких основаниях. Поэтому Министерство иностранных дел просит жителей Эстонии, временно пребывающих в России, исходить из того, что начиная с понедельника они, возможно, не смогут покинуть страну.
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