Строительным магазинам не удалось заманить народ даже скидками

Хотя строительные магазины были в тот день одними из немногих, кто мог продолжать свой бизнес, и многие из них завлекали посетителей скидками, это не побудило людей делать покупки.

Когда посреди недели компания Sportland, занимающаяся розничной торговлей спортивными товарами, устроила большую кампанию скидок, собрав целый магазин посетителей, народный гнев в социальных сетях оказался направлен в том числе и в адрес строительных магазинов. Bauhof обещал кампанию Ostumöll, а магазин ja Decora - скидки. Только Espak заявил, что из-за чрезвычайного положения отменит все скидки.

В субботу в 11 часов на стоянке перед Bauhof в Вильянди стояло около десятка машин. В магазине было около 15 покупателей. На пороге стоял охранник, чьей задачей было следить, чтобы не более 50 человек делали покупки одновременно. Возле тележек находился работник магазина и обрабатывал их дезинфицирующими средствами. Никакой суматохи не было и помине.

Такая же обстановка царила в магазине и часом позже: в полдень здесь было человек двадцать, которые без всякого ажиотажа занимались своим делом.

Тишина наблюдалась даже в отделе садовых товаров и семян.

Перед кассовыми аппаратами на полу были линии, показывающие, на какой дистанции от кассира следует стоять в очереди. Люди быстро поняли, что означают эти знаки. Когда такая разметка неделю назад была установлена в Maxima, покупатели рассматривали ее как странный элемент дизайна интерьера. Теперь же все аккуратно ровняли носки обуви по краю линии.

Прозрачная перегородка между покупателем и продавцом стала обычным явлением в магазинах. Также заметно, что люди стараются держаться как можно дальше друг от друга.

В вильяндиском Espak ситуация была примерно такой же. Люди в торговом зале были, потому что даже во время чрезвычайной ситуации дома нужно ремонтировать сломанные вещи, но они не делали крупных покупок, и вместо субботней суеты наступила тишина, напоминающая вечер среды.