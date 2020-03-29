Коронавирус добрался до центра по уходу за пожилыми в Алатагузе

«Департамент здоровья только что объявил, что тест был положительным», - сказала вице-старейшина волости Алутагузе Кайри Соомер в воскресенье утром.

«И пожилой мужчина, которому был поставлен диагноз, и, на всякий случай, его сосед по комнате, у которого были похожие симптомы, были доставлены скорой помощью в больницу», - заверила она.

По словам Соомер, Департамент здоровья разрешил немедленное тестирование на местах.

Заведующая центром по уходу Кристийна Этс сказала, что у них 103 жителя и 56 сотрудников, и все они пройдут тестирование.

«Конечно, всем нам страшно, но мы как-то должны жить», - сказала она.

Центр ухода Алатагузе находится на карантине со второй половины дня 12 марта. Как вирус мог попасть в центр, ни Соомер, ни Этс предположить не смогли.

«Этот пожилой джентльмен находился в больнице с пневмонией и был доставлен к нам 6 марта. Был ли он проверен на коронавирус в больнице, пока неизвестно», - сказала Соомер.

Персонал центра по уходу, по ее словам, тщательно осмотрен, работникам велно оставаться дома даже в случае небольшого насморка или кашля.

Марье Муусикус, глава Идаского регионального департамента Департамента здоровья, сказала, что на сегодняшний день у 13 человек в Ида-Вирумаа - положительный диагноз, девять из них живут в волости Алутагузе.