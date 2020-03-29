Герои эры коронавируса: работники пищепрома в кризис не могут оставаться дома

«Наши сотрудники буквально герои нашего времени, - говорит Сирет Ляэтс, менеджер по маркетингу предприятия Saaremaa Lihatööstus. - Если вся страна пытается сидеть дома, наши сотрудники приходят на работу, чтобы производить продукты питания, несмотря ни на что».

Настроение на производстве - деловое, несмотря на то, что теперь заказов стало меньше. «Пробуем справиться в уменьшенном составе, вперед не забегаем», - говорит Ляэтс.

«Люди - молодцы, они следуют всем дополнительным мерам предосторожности и мерам безопасности, которые мы внедрили», - сказала она. Департамент здоровья и Ветеринарно-пищевой департамент, по ее словам, дали очень конкретные рекомендации производителям продуктов питания, которым мясокомбинат четко следует - работники быстро приспособились к реорганизации.

Нагрузки, между тем, возросли для всех, поскольку добавилось обязанностей и стало меньше сотрудников: кто находится на больничном, кто на карантине, кто в отпуске по уходу.

Больше всего работы - у отдела упаковки и склада готовой продукции: поскольку рабочих рук не хватает, складские рабочие помогают укомплектовывать товар. "Иной раз комплектовщики работали до полуночи", - признает Ляэтс.

Не упростил коронакризис жизнь и Сааремааскому молочному комбинату. Глава предприятия Валдис Ноппель сказал, что у них до сих пор положительных проб на коронавирус никто не сдал, но по разным причинам в карантине или на больничном находится около 10% производственного персонала. С их работой вынуждены справляться оставшиеся, но пока предприятие обходилось без овертаймов.

Ноппель говорит, что очень благодарен своим работникам. «В течение двух недель наши люди работали как в космической лаборатории», - сказал он: некоторые в с ног до головы в скафандрах, не говоря уже о защитных масках, перчатках и других аксессуарах. Все - на тот случай, если обнаружится, что кто-то из работников заражен вирусом, распространение инфекции внутри производственных помещений будет исключено. «Поначалу это могло показаться небольшим преувеличением, но сегодня никто так не думает», - сказал Ноппель.

Молочные продукты входят в число продуктов питания первой необходимости. Коровы дают молоко каждый день, их нельзя поставить в режим ожидания, и поэтому каждый день у ворот ждут около 140 тонн молока, из которых быстро нужно изготовить молочную продукцию.

Как долго может длиться трудное время, никто не берется предсказать. «Сейчас мы знаем, что это может занять недели, а недели могут стать месяцами. Но я не хочу этого говорить », - признался Ноппель. Во всяком случае, при закупке лекарств молочная промышленность учитывала, что как минимум два месяца предстоит жить в совершенно другой ситуации.