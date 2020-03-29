Вс, 29.03.2020
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В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец

Коронавирус под микроскопом.

ФОТО: Wikimedia Commons

Жертвой коронавируса стал житель Чикаго, которому еще не исполнился год. Власти указывают на неординарность этого случая, так как от коронавируса преимущественно умирают пожилые, пишет РБК.

Первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19, скончался в США. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения штата Иллинойс.

В сообщении отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

«Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти», — приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

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