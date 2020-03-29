В распоряжении больниц Эстонии 333 аппарата ИВЛ

Министр социальных дел Танель Кийк сказал в воскресенье, что сейчас в распоряжении эстонских больниц 333 аппарата искусственной вентиляции легких.
По словам Кийка, это устройства разного уровня и функциональности, но все они могут использоваться для оказания помощи заразившимся коронавирусом.
«Сейчас эту потребность испытывают десять пациентов, то есть наш ресурс далек от исчерпания. Но мы должны быть готовы и к черному сценарию, когда число нуждающихся в интенсивной терапии будет достигать сотен человек», - сказал Кийк.
В рамках совместного тендера ЕС Эстония закупит 75 аппаратов ИВЛ, правительство также приняло решение о поставке еще 150 аппаратов, сказал Кийк.