Вс, 29.03.2020
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В распоряжении больниц Эстонии 333 аппарата ИВЛ

ИВЛ. Фото иллюстративное.

ФОТО: Axel Heimken/AFP

Министр социальных дел Танель Кийк сказал в воскресенье, что сейчас в распоряжении эстонских больниц 333 аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам Кийка, это устройства разного уровня и функциональности, но все они могут использоваться для оказания помощи заразившимся коронавирусом.

«Сейчас эту потребность испытывают десять пациентов, то есть наш ресурс далек от исчерпания. Но мы должны быть готовы и к черному сценарию, когда число нуждающихся в интенсивной терапии будет достигать сотен человек», - сказал Кийк.

В рамках совместного тендера ЕС Эстония закупит 75 аппаратов ИВЛ, правительство также приняло решение о поставке еще 150 аппаратов, сказал Кийк.

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