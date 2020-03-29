В распоряжении больниц Эстонии 333 аппарата ИВЛ

По словам Кийка, это устройства разного уровня и функциональности, но все они могут использоваться для оказания помощи заразившимся коронавирусом.

«Сейчас эту потребность испытывают десять пациентов, то есть наш ресурс далек от исчерпания. Но мы должны быть готовы и к черному сценарию, когда число нуждающихся в интенсивной терапии будет достигать сотен человек», - сказал Кийк.