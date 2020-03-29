Курьеры Omniva ни в коем случае не заходят в помещения: ваша посылка может остаться на улице!

Информация о новом порядке организации работы Omniva особенно важна для проживающих в многоквартирных домах пожилых людей и людей с недостатками двигательного аппарата, у которых нет физической возможности переносить тяжелые посылки.

Наглядный примером может служить опыт читателя Postimees, который воспользовался услугой курьерской доставки Omniva для отправки еды 67-летней и физически слабой маме, проживающей в другом городе. По словам автора, посылка весила более 20 килограммов, и при отправке он предполагал, что курьер доставит посылку до расположенной на четвертом этаже квартиры жилого дома. Однако все вышло не так, и хотя курьер получил отдельную просьбу поднять посылку, ответ был таков: в случае чрезвычайной ситуации курьеры Omniva не входят в здания - как в частные, так и в многоквартирные дома.

Со своей стороны, Маттиас Кайв сказал, что в сегодняшней чрезвычайной ситуации компании необходимо обеспечить безопасность своих сотрудников, чтобы обеспечить бесперебойную доставку посылок и почтовых услуг. «Одна из мер также требует, чтобы наши сотрудники не входили в помещение, а оставались на улице при передаче посылок. Поскольку риск заражения на свежем воздухе ниже, мы снижаем вероятность заражения наших сотрудников. В то же время мы также обеспечиваем большую безопасность клиентов, что особенно важно в отношении этой конкретной группы риска», - уточнил Кайв.

На веб-сайте Omniva это требование сформулировано не самым четким образом. В одном параграфе указывается, что для доставки курьерских отправлений курьеры не входят в помещение, и доставка должна осуществляться на открытом воздухе. Тем не менее, в том же подразделе («Наш сотрудник во время чрезвычайной ситуации ...») также указано, например, что сотрудник «соблюдает расстояние не менее 1 м с клиентом и обрабатывает посылки, насколько это возможно, бесконтактно и под открытым небом».

Чтобы избежать будущих неприятностей, по словам Кайва, все пользователи курьерских услуг должны знать, что в чрезвычайных ситуациях курьеры могут отказаться входить в помещение. «Это в интересах безопасности как наших клиентов, так и наших сотрудников», - добавил Кайв.