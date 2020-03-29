Всемирно известные бренды изменили логотипы из-за коронавируса

Сообщения и логотипы предназначены для того, чтобы напомнить людям держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Однако эксперты расходятся во мнениях относительно поведения компаний. «Наша глобальная ситуация не шутка. Это серьезный вопрос», - сказал CNN креативный директор Siegel + Gale Дуглас Селлер. По его словам, бренды преуменьшают серьезность нынешнего кризиса.

Главный редактор Ad Age Брайан Брайкер добавил, что бренды должны способствовать разрешению кризиса действиями, он привел в пример предприятие Gap, компанию по производству одежды, и LVMH, производитель предметов роскоши, которые начал производить маски и дезинфицирующие средства.