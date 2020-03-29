Таксофирмы начинают приспосабливаться к новой реальности

Tallink Takso стала первой традиционной фирмой таксоперевозок, оказывающей услуги курьерской доставки.
"Сейчас вместо людей движутся посылки, а интерес к доставке товаров продолжает расти", - сказал в пресс-релизе член правления Tallink Takso Тыну Уусмаа.
По его словам, хотя фирмы такси созданы прежде всего для перевозок пассажиров и предприятия сделали все от них зависящее, чтобы предоставить безопасную и бесконтактную услугу, доставка товаров может, по крайней мере, в течение последующего месяца стать для таксофирмы основным занятием.
«Мы приступили к испытаниям курьерской услуги несколько дней назад, поступили самые разные заказы, например, одно предприятие заказало доставку в домашние конторы рабочих кресел из бюро, мы также перевозим продукты питания, документы и технику, - сказал Уусмаа. - Поскольку мы занимаемся официальной доставкой, мы можем и сейчас перевозить товары на изолированный Сааремаа или с него, мы также уже доставляли судами Tallink посылку оставшимся в Финляндии эстоноземельцам».
На этой неделе фирма из соображений безопасности водителей и клиентов установила в своих автомобилях прозрачные пластиковые перегородки. Таксисты регулярно чистят и дезинфицируют поверхности внутри салона и дверные ручки. Кроме того, принадлежащие фирме такси чаще обычного моют.