Таксофирмы начинают приспосабливаться к новой реальности

"Сейчас вместо людей движутся посылки, а интерес к доставке товаров продолжает расти", - сказал в пресс-релизе член правления Tallink Takso Тыну Уусмаа.

По его словам, хотя фирмы такси созданы прежде всего для перевозок пассажиров и предприятия сделали все от них зависящее, чтобы предоставить безопасную и бесконтактную услугу, доставка товаров может, по крайней мере, в течение последующего месяца стать для таксофирмы основным занятием.

«Мы приступили к испытаниям курьерской услуги несколько дней назад, поступили самые разные заказы, например, одно предприятие заказало доставку в домашние конторы рабочих кресел из бюро, мы также перевозим продукты питания, документы и технику, - сказал Уусмаа. - Поскольку мы занимаемся официальной доставкой, мы можем и сейчас перевозить товары на изолированный Сааремаа или с него, мы также уже доставляли судами Tallink посылку оставшимся в Финляндии эстоноземельцам».