Вс, 29.03.2020
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Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

Hiinas on nakatunute arv langemas.

ФОТО: Shutterstock

Распространение коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить, заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг, слова которого приводит инфоагентство Синьхуа.

"По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч", — уточнил он на брифинге.

В будущем власти страны планируют продолжать своевременное выявление и изоляцию новых случаев с целью не допустить новых вспышек, заявил Ми. 

При этом он отметил, что новый виток борьбы с вирусом в Китае возможен, так как количество завозных случаев продолжает расти. В субботу стало известно о 693 завозных случаях из 42 стран, уточнил Ми Фэн.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.

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