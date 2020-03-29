Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить, заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг, слова которого приводит инфоагентство Синьхуа.
"По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч", — уточнил он на брифинге.
В будущем власти страны планируют продолжать своевременное выявление и изоляцию новых случаев с целью не допустить новых вспышек, заявил Ми.
При этом он отметил, что новый виток борьбы с вирусом в Китае возможен, так как количество завозных случаев продолжает расти. В субботу стало известно о 693 завозных случаях из 42 стран, уточнил Ми Фэн.
По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.