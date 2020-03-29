МИД: осталось очень мало возможностей вернуться в Эстонию

Россия закрывает начиная с 30.03 все пограничные пункты как для въезжающих в Россию, так и для покидающих страну. Распоряжение правительства России касается всех пограничных пунктов в независимости от того, пересекаете вы границу на машине, автобусе, пешком или на поезде. Оно касается и возможности пешего пересечения пограничного пункта Нарва-Ивангород. Границы закрываются как для въезжающих в страну, так и для покидающих Россию. 27 марта Россия также отменила все регулярные и чартерные рейсы в аэропорты других стран и в обратном направлении, за исключением тех рейсов, на которых граждане России возвращаются из регионов распространения коронавируса или же рейсов, которые проводятся на основании специального распоряжения правительства РФ.

Индия отменила все международные и внутригосударственные перелёты, пассажирские железнодорожные перевозки и наземный транспорт также остановлен. Границы штатов и союзных территорий Индии также закрыты, передвижение внутри страны усложнено. Жители Эстонии, которые хотят покинуть страну, могут попасть в аэропорт лишь со специальной справкой от своей страны. Пожалуйста, свяжитесь по адресу: consul.delhi@mfa.ee, укажите в письме своё имя, дату рождения, номер паспорта, номер машины/автобуса и, по возможности, имя водителя. Из Индии состоится ещё ограниченное количество спецрейсов, информация о которых постоянно меняется, поэтому очень важно быть в контакте с посольством.

Через Италию и её аэропорты можно путешествовать транзитом, ограничения по-прежнему не распространяются на грузоперевозки. Водители фур, которые въезжают с целью грузоперевозок и покидают страну в течение 72 часов, не должны будут оставаться в карантине. Все въезжающие в Италию должны будут письменно подтвердить цель поездки и также оставить адрес, по которому они будут пребывать в изоляции.

Погранслужба Финляндии подтвердила, что если путь через Хельсинки - это единственная возможность для гражданина или постоянного жителя Эстонии вернуться домой, то этому не будут препятствовать. Погранслужба подтвердила, что авиакомпании также получили указания по данному вопросу. Авиакомпании имеют право не допустить на борт самолёта индивида, который может представлять опасность благосостоянию и здоровью как самого себя, так и других пассажиров. Путешествующие через Финляндию жители Эстонии должны учитывать, что если до парома остаётся много времени, то они должны его провести в аэропорту. Возможно также переночевать в гостинице в аэропорту. С 28 марта по 19 апреля нельзя въезжать и выезжать из региона Уусимаа. Транзит через Уусимаа по-прежнему разрешен (например, из порта Турку в Хельсинки), но при этом следует иметь при себе билет на паром, чтобы доказать, что Эстония является конечным пунктом назначения.