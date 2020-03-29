МИД: осталось очень мало возможностей вернуться в Эстонию

Министерство иностранных дел просит всех, кто временно пребывает в зарубежном государстве и кому необходимо вернуться в Эстонию, использовать для этого еще оставшиеся возможности в эти выходные и начале следующей недели.
BNS без изменений публикует обнародованную МИД информацию:
Следует учитывать, что на следующей неделе количество авиарейсов ещё больше сократится и возможностей вернуться домой будет меньше. Останется лишь возможность использовать организованные со стороны стран ЕС спецрейсы, но на них очень много желающих среди граждан ЕС и на эти рейсы следует купить отдельный билет.
Министерство иностранных дел и внешние представительства Эстонии продолжают сотрудничество с туристическими и транспортными фирмами, а также с другими государствами, чтобы жители Эстонии смогли попасть на последние спецрейсы домой. Следует учитывать, что возможности ограничены и постоянно сокращаются, также следует знать, что за рейс надо будет платить. Если вам необходимо вернуться в Эстонию, то немедленно свяжитесь с транспортной или туристической фирмой, чтобы узнать, какие регулярные или чартерные авиарейсы еще доступны для выезда из этого государства. Если таких возможностей больше нет или вы попали в чужой стране в беду, обязательно обратитесь в посольство Эстонии или позвоните в Министерство иностранных дел по номеру +372 5301 9999.
Если вы находитесь за рубежом и можете безопасно пребывать там в период кризиса, то нет необходимости возвращаться в Эстонию. Но имеет смысл внимательно следить за тем, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве. К сожалению, в настоящий момент сложно прогнозировать, когда кризис разрешится и какие ограничения будут действовать через несколько месяцев.
На сегодняшний день помощь по возвращению в Эстонию получили более 2000 человек - они уже успешно вернулись домой. Всего о сложностях вернуться домой МИДу дали знать 2750 граждан или постоянных жителей Эстонии. Ещё около 250 человек нуждаются в транспорте, чтобы вернуться в Эстонию. Больше всего из нуждающихся в транспорте жителей находятся в более далёких регионах, прежде всего в Австралии, США и Индии.
Известные Министерству иностранных дел дополнительные рейсы, если нет обычных рейсов:
1. Кения (Момбаза) – Франкфурт, 30 марта
2. Намибия (Виндхук) – Мюнхен/Франкфурт, 30 марта – 1 апреля
3. Уругвай (Монтевидео) – Франкфурт, 30 марта
4. Бали (Денпасар) – Лиссабон, 31 марта
5. Лаос (Вьентьян) – Франкфурт, 31 марта
6. Камерун (Яунде/Дуала) – Цюрих, 1 апреля
7. Камбоджа (Пномпень) – Цюрих, 1 апреля
8. Камбоджа (Пномпень) – Цюрих, 2 апреля
9. Мианмар (Янгон) – Цюрих, 2 апреля
10. Таиланд (Пхукета/Бангкок) – Франкфурт, 2 апреля/3 апреля
11. Хошимин, Вьетнам (SGN) – Бангкок, Таиланд (BKK) – Каунас, 31 марта. Зарегистрироваться можно здесь.
12. Аргентина, Буэнос-Айрес – Франкфурт, 31 марта
13. Перу, Лима – Франкфурт, 1 апреля и 2 апреля
14. Перу, Лима – Амстердам, 30 марта
15. Перу, Лима – Лиссабон, 30 марта
16. KLM и Qatar Airways также продолжают летать в определённом объёме, информацию можно получить на их домашних страницах. Советуем забронировать билеты при первой возможности. Finnair организует 31 марта рейс из Гаваны в Хельсинки, информацию о билетах можно получить на домашней странице Finnair. Советуем проконсультироваться с туроператором.
Важная консульская информация о возможностях транзита, новых ограничениях и других аспектах:
Россия закрывает начиная с 30.03 все пограничные пункты как для въезжающих в Россию, так и для покидающих страну. Распоряжение правительства России касается всех пограничных пунктов в независимости от того, пересекаете вы границу на машине, автобусе, пешком или на поезде. Оно касается и возможности пешего пересечения пограничного пункта Нарва-Ивангород. Границы закрываются как для въезжающих в страну, так и для покидающих Россию. 27 марта Россия также отменила все регулярные и чартерные рейсы в аэропорты других стран и в обратном направлении, за исключением тех рейсов, на которых граждане России возвращаются из регионов распространения коронавируса или же рейсов, которые проводятся на основании специального распоряжения правительства РФ.
Индия отменила все международные и внутригосударственные перелёты, пассажирские железнодорожные перевозки и наземный транспорт также остановлен. Границы штатов и союзных территорий Индии также закрыты, передвижение внутри страны усложнено. Жители Эстонии, которые хотят покинуть страну, могут попасть в аэропорт лишь со специальной справкой от своей страны. Пожалуйста, свяжитесь по адресу: consul.delhi@mfa.ee, укажите в письме своё имя, дату рождения, номер паспорта, номер машины/автобуса и, по возможности, имя водителя. Из Индии состоится ещё ограниченное количество спецрейсов, информация о которых постоянно меняется, поэтому очень важно быть в контакте с посольством.
Через Италию и её аэропорты можно путешествовать транзитом, ограничения по-прежнему не распространяются на грузоперевозки. Водители фур, которые въезжают с целью грузоперевозок и покидают страну в течение 72 часов, не должны будут оставаться в карантине. Все въезжающие в Италию должны будут письменно подтвердить цель поездки и также оставить адрес, по которому они будут пребывать в изоляции.
Погранслужба Финляндии подтвердила, что если путь через Хельсинки - это единственная возможность для гражданина или постоянного жителя Эстонии вернуться домой, то этому не будут препятствовать. Погранслужба подтвердила, что авиакомпании также получили указания по данному вопросу. Авиакомпании имеют право не допустить на борт самолёта индивида, который может представлять опасность благосостоянию и здоровью как самого себя, так и других пассажиров. Путешествующие через Финляндию жители Эстонии должны учитывать, что если до парома остаётся много времени, то они должны его провести в аэропорту. Возможно также переночевать в гостинице в аэропорту. С 28 марта по 19 апреля нельзя въезжать и выезжать из региона Уусимаа. Транзит через Уусимаа по-прежнему разрешен (например, из порта Турку в Хельсинки), но при этом следует иметь при себе билет на паром, чтобы доказать, что Эстония является конечным пунктом назначения.
Таиланд закрыл свою границу для иностранцев начиная с 26.03, за исключением тех, у кого разрешение на работу в стране и у них не более 72 часов назад выдана справка fit to fly. На тех, у кого нет в Таиланде постоянного места работы и места жительства, распространяются более строгие требования касательно продления виз и пребывания в стране.
Литва продлила возможности транзита до 13 апреля в 00.01. Транзит разрешен только с полицейским эскортом. Поскольку о транзите следует сначала договориться с официальными властями Литвы, граждане Эстонии должны незамедлительно дать о себе знать посольству Эстонии в Вильнюсе (имя, контактный телефон/э-почта, номер рейсового документа): consul.delhi@mfa.ee. Текущие национальные ограничения продлены до 13 апреля.
Государственную границу Украины полностью закрыли 27 марта в 23:59, полностью остановлены пассажирские перевозки, в том числе и граждан Украины.
Китай закрыл государственную границу для всех иностранных граждан 27 марта в 23:59.
Транзит через Турцию невозможен с 27 марта. Полеты между Турцией и Эстонией отменены по меньшей мере до 17 апреля.
Франция продлила чрезвычайное положение до 15 апреля и ограничения по передвижению будут ужесточены. Возможностей вернуться через Францию домой становится все меньше: аэропорт Париж-Орли будет закрыт 31 марта в 23:59. Аэропорт Шарль-де-Голль остаётся открыт.
В Ирландии с 28 марта до 12 апреля введены строгие ограничения по передвижению: все люди должны оставаться дома, исключения сделаны лишь медицинским работникам и тем, кто предлагает жизненно необходимые услуги.
27 марта Словакия запретила на неопределенное время грузовым машинам, весом более 7,5 тонн, въезд из Польши, Чехии, Австрии и Венгрии.
В Венгрии все те, кто производят международные грузоперевозки, должны пройти обязательный медицинский контроль и при пересечении страны должны быть в маске и резиновых перчатках.
В Хорватии по-прежнему проверяют всех, кто передвигается между городами и населенными пунктами.
Отменено множество авиарейсов между Лондоном и Таллинном, в результате чего некоторые граждане Эстонии вынуждены остаться на более длительный срок в Соединенном Королевстве.
США – находящимся там в рамках программы безвизового въезда людям следует помнить о том, что срок первоначального пребывания в США в таком случае не может превышать 90 дней. Поэтому рекомендуем при первой возможности вернуться оттуда в Европу. В исключительных случаях (например: человек оказался в больнице или авиарейс отменили из-за неблагоприятной погоды) можно подать заявление в Службу гражданства и иммиграции США о предоставлении специального разрешения на продление срока выезда из страны на 30 дней (т.н. grant of satisfactory departure). Контактные данные ближайшего отделения Службы гражданства и иммиграции США можно узнать здесь.
Если вы попали за рубежом в ловушку, у вас нет возможности безопасно находиться в стране и вы не можете найти возможности вернуться, просим сообщить об этом по телефону +372 5301 9999 (круглосуточно).