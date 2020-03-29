Уникальная картина ⟩ Из-за коронакризиса опустели даже коридоры отделения экстренной медицины PERH

Если в обычный день в отделении неотложной помощи Североэстонской региональной больницы яблоку негде упасть, сегодня в полдень здесь царила совсем другая картина. По фотографиям создается впечатление, что коронавирус не только остановил развлечения, культурную жизнь и туризм, но и потребность эстонцев в услугах травмопунктов и прочей первой помощи.

Отделение экстренной медицины PERH ФОТО: Elu24 lugeja

Уже в начале марта региональная больница попросила не приходить в ЕМО с признаками коронавируса. «Сначала вам нужно проконсультироваться со своим семейным врачом по телефону, позвонить на телефон доверия 1220 или номер службы экстренной помощи 112», - гласит официальная рекомендация больницы, которая также доступна на ее веб-сайте.

Отделение экстренной медицины PERH ФОТО: Elu24 lugeja