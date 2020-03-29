В России появился прогноз по худшему сценарию развития эпидемии: от 1 миллиона смертей

В России число новых случаев коронавируса к субботе, 28 марта, составило 1264 (+228 за сутки). Больше всего заболевших по-прежнему в Москве - 817 зараженных, четверо скончались, сообщает Newsru.com.
Президент Владимир Путин утверждает, что победить коронавирус в России удастся быстрее чем за три месяца. Отчасти такое заявление оправдано тем, что в летние месяцы, действительно, распространение вирусных инфекций ослабевает. Но это лишь сезонное затухании эпидемии.
Как уверяет профессор Университета Квинсленда Иан Маккей, специализирующийся на вирусологии, новый коронавирус вообще нельзя победить полностью. Им переболеют абсолютно все в мире. COVID-19 станет так называемой эндемической инфекцией, с которой человек периодически сталкивается на протяжении все своей жизни. Так происходит с уже известными миру коронавирусами, в основном вызывающими простуду. Заразность этих вирусов достигает максимума зимой, но люди заражаются ими и весной, и летом, и осенью.
Поэтому не стоит предполагать, что в какой-то стране мира, в частности, в России, ситуация с COVID-19 будет иная, нежели в других частях планеты.
По модели развития эпидемии, на которую опирается правительство Великобритании, если не предпринимать превентивные меры, в самом худшем случае коронавирусом только в 2020 году могут заразиться 7 миллиардов человек, а погибнуть - 40 миллионов человек. Снизить эти цифры могут только жесткие карантинные меры. Если их внедрить, то число жертв коронавируса составит "всего" 1,3 миллиона человек. К примеру, в Великобритании при худшем сценарий погибнут 500 тыс. человек, а в лучшем - всего 6 000. В Германии правительство ожидает, что при лучшем сценарии погибнет 12 тысяч человек, а в худшем случае - 1 млн. В США при худшем развитии событий - до 200 тысяч погибших к лету, а в лучшем случае - 80 тысяч смертей.
Никаких данных о потенциальном количестве зараженных россиян в России официально не обнародуется. Прогнозов о возможном количестве погибших также официально никаких нет. На государственном телевидении и в госСМИ ни один из многочисленных экспертов этой темы не касается. Официально вся информация о возможном числе жертв инфекции в России заранее считается фейком и будет преследоваться по закону вплоть до лишения свободы.
Но, несмотря на это, российский центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал "Анализ мер правительства РФ по борьбе с COVID-19", в котором названа и возможная смертность от коронавируса в России.
В своем телеобращении к народу президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в связи с коронавирусом эпидемиологическая ситуация находится под контролем российских властей. Он подчеркнул, что благодаря заранее принятым мерам в области здравоохранения распространение коронавирусной инфекции удалось замедлить, а случаи инфицирования связаны в первую очередь с географическим положением России, которая граничит со странами, подверженными эпидемии. Сразу после выступления Путина в российских СМИ появилась информация о первых двух погибших от коронавируса. Это создало впечатление, будто президент снял вето на эту тему своим выступлением.
Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавирусу, считает вопрос о вспышке COVID-19 в России "абсолютно раздутой историей". Власти публично называют панику вокруг распространения коронавирусной инфекции преувеличенной.
Но в аналитических обзорах, подготовленных для правительства Московской области, и якобы оказавшихся в распоряжении Центра "Досье", говорится, что реальное количество заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) существенно превышает официальные цифры. Эксперты отмечают, что отсутствие ограничительных мер может привести к экспоненциальному росту количества заболевших коронавирусной инфекцией россиян.
В обзоре, якобы подготовленном для правительства Московской области, рассматриваются прогнозы заболеваемости коронавирусом в Москве вплоть до 10 июня по двум различным сценариям - без принятия срочных мер и при введении карантина.
При первом варианте развития событий ожидается, что к концу марта в Москве и Подмосковье будет около 10 000 инфицированных, а к середине апреля - почти 100 000. В первой декаде мая эпидемия может достичь пика в 2,2 миллиона зараженных человек (или 19% населения), из которых госпитализации потребуют до 200 000 случаев (при том что общее количество больничных мест в Москве составляет около 60 000, включая занятые другими больными).
Ожидается, что к маю интенсивная терапия с аппаратами ИВЛ может быть необходима 50 000 человек.
Суточный показатель смертности от заболеваний органов дыхания может возрасти в 100-300 раз. Ежедневный уровень смертности, вызванной коронавирусом, на пике эпидемии может составлять около 1 000 случаев. Таким образом, от коронавируса за следующие два-три месяца в Москве может умереть около 30 000 человек, говорится в документах "Досье". (Обычная статистика смертей в столице - около 120 000 умерших в год).
Если же будет введен жесткий карантин, то пик эпидемии передвинется на конец апреля и максимальное количество инфицированных удастся сократить почти в 10 раз (до 250 000 человек). Это позволит сократить и показатели смертности к июню 2020 года в девять раз - количество умерших в этом случае может достичь всего 3 000 человек, по сравнению с 28 000 без введения мер. Ежедневная смертность от коронавируса в момент пика в этом случае может составлять около 300 человек в день (в столице каждый день умирает 320-330 человек, без учета эпидемий, катастроф и т.д.). Понадобится всего около 20 000 обычных больничных коек и 5 000 реанимационных.
Если же не будут приняты срочные ограничительные меры, то до 60-70% населения страны может быть заражено в течение 3-4 месяцев, а общая смертность от коронавируса в стране может составить от 1 до 6 миллионов человек, утверждает Центр "Досье". Госпитализация тогда одновременно потребуется 3-4 миллионам человек, при том что в стране всего 40 000 аппаратов ИВЛ.