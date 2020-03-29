В России появился прогноз по худшему сценарию развития эпидемии: от 1 миллиона смертей

Президент Владимир Путин утверждает, что победить коронавирус в России удастся быстрее чем за три месяца. Отчасти такое заявление оправдано тем, что в летние месяцы, действительно, распространение вирусных инфекций ослабевает. Но это лишь сезонное затухании эпидемии.

Как уверяет профессор Университета Квинсленда Иан Маккей, специализирующийся на вирусологии, новый коронавирус вообще нельзя победить полностью. Им переболеют абсолютно все в мире. COVID-19 станет так называемой эндемической инфекцией, с которой человек периодически сталкивается на протяжении все своей жизни. Так происходит с уже известными миру коронавирусами, в основном вызывающими простуду. Заразность этих вирусов достигает максимума зимой, но люди заражаются ими и весной, и летом, и осенью.

Поэтому не стоит предполагать, что в какой-то стране мира, в частности, в России, ситуация с COVID-19 будет иная, нежели в других частях планеты.

По модели развития эпидемии, на которую опирается правительство Великобритании, если не предпринимать превентивные меры, в самом худшем случае коронавирусом только в 2020 году могут заразиться 7 миллиардов человек, а погибнуть - 40 миллионов человек. Снизить эти цифры могут только жесткие карантинные меры. Если их внедрить, то число жертв коронавируса составит "всего" 1,3 миллиона человек. К примеру, в Великобритании при худшем сценарий погибнут 500 тыс. человек, а в лучшем - всего 6 000. В Германии правительство ожидает, что при лучшем сценарии погибнет 12 тысяч человек, а в худшем случае - 1 млн. В США при худшем развитии событий - до 200 тысяч погибших к лету, а в лучшем случае - 80 тысяч смертей.

Никаких данных о потенциальном количестве зараженных россиян в России официально не обнародуется. Прогнозов о возможном количестве погибших также официально никаких нет. На государственном телевидении и в госСМИ ни один из многочисленных экспертов этой темы не касается. Официально вся информация о возможном числе жертв инфекции в России заранее считается фейком и будет преследоваться по закону вплоть до лишения свободы.

Но, несмотря на это, российский центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал "Анализ мер правительства РФ по борьбе с COVID-19", в котором названа и возможная смертность от коронавируса в России.

В своем телеобращении к народу президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в связи с коронавирусом эпидемиологическая ситуация находится под контролем российских властей. Он подчеркнул, что благодаря заранее принятым мерам в области здравоохранения распространение коронавирусной инфекции удалось замедлить, а случаи инфицирования связаны в первую очередь с географическим положением России, которая граничит со странами, подверженными эпидемии. Сразу после выступления Путина в российских СМИ появилась информация о первых двух погибших от коронавируса. Это создало впечатление, будто президент снял вето на эту тему своим выступлением.