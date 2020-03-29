В роддоме Пельгулинна приняты первые роды у роженицы с коронавирусом

По словам доктора руководителя женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус, роженицы с диагнозом COVID-19 будут отделены от других, а персонал, работающий с инфицированными, не обслуживает других пациентов. «Так мы исключаем возможность контакта с другими людьми в роддоме», - сказала доктор Веэрус.

При оказании акушерской помощи больница продолжит уделять внимание потребностям каждой роженицы. «Все роды разные, и каждой роженице нужен индивидуальный подход. Мы гарантируем высокое качество акушерской помощи независимо от диагноза матери, соблюдая при этом все требования безопасности», - пояснила доктор Веэрус.

В субботу в роддоме Пельгулинна родила ребенка первая мать, сдавшая положительный тест на коронавирус. Мать и ребенок находятся в роддоме вместе, но изолированы от других людей. Состояние здоровья обоих - хорошее, за ними пристально наблюдают медики.

Роддом напоминает, чтобы предотвращение распространения вируса находится в наших руках. Для семей, ожидающих рождения ребенка, особенно важно оставаться в изоляции и избегать ненужных контактов.