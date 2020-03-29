Вс, 29.03.2020
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В роддоме Пельгулинна приняты первые роды у роженицы с коронавирусом

Роддом Пельгулинна.

ФОТО: Madis Sinivee

Для обеспечения безопасности рожениц и новорожденных Ляэне-Таллиннская центральная больница тестирует всех поступающих в роддом Пельгулинна на наличие COVID-19.

По словам доктора руководителя женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус, роженицы с диагнозом COVID-19 будут отделены от других, а персонал, работающий с инфицированными, не обслуживает других пациентов. «Так мы исключаем возможность контакта с другими людьми в роддоме», - сказала доктор Веэрус.

При оказании акушерской помощи больница продолжит уделять внимание потребностям каждой роженицы. «Все роды разные, и каждой роженице нужен индивидуальный подход. Мы гарантируем высокое качество акушерской помощи независимо от диагноза матери, соблюдая при этом все требования безопасности», - пояснила доктор Веэрус.

В субботу в роддоме Пельгулинна родила ребенка первая мать, сдавшая положительный тест на коронавирус. Мать и ребенок находятся в роддоме вместе, но изолированы от других людей. Состояние здоровья обоих - хорошее, за ними пристально наблюдают медики.

Роддом напоминает, чтобы предотвращение распространения вируса находится в наших руках. Для семей, ожидающих рождения ребенка, особенно важно оставаться в изоляции и избегать ненужных контактов.

Из-за чрезвычайного положения, объявленного в стране, во всех учреждениях социального обеспечения, больницах и местах содержания под стражей действует запретна посещение. Первоначально он продлится до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иного решения.

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