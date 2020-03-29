Ребенок ударился головой об асфальт в скейт-парке и попал в больницу

По словам матери мальчика Аннели, из-за удара мальчик провел в больнице два дня. "В рампе было такое большое отверстие, что велосипед там застрял и из-за этого сын упал с него и ударился головой о землю", - сказала Аннели. Она отметила, что помимо этого в скейт-парке есть и другие проблемные места. "Более осведомленные дети уже умеют избегать этих мест, но все не могу их заметить", - отметила она.

Специалист по коммуникациям горуправы Ану Виллманн сказала, что в скейт-парке проводят необходимые работы каждый год перед сезоном уличного спорта, однако нынешняя теплая и бесснежная зима могла ухудшить состояние аттракционов.

У горуправы не было информации о сломанных аттракционах до этого несчастного случая. К настоящему моменту дыры в рампах залатаны, парк по-прежнему закрыт. По словам специалиста по коммуникациям, с одной стороны, это связано с действующим стране чрезвычайным положением, с другой - поскольку парк в плохом состоянии, он может остаться закрытым и после отмены чрезвычайного положения.

"Мы заказали для скейт-парка технический оценочный акт, в ходе которого выяснится техническое состояние парковых построек", - сказала Виллманн, добавив, что результаты надеются получить в ближайшие недели. От оценочного акта зависит дальнейшее функционирование парка. "Если выяснится, что обычных работ по уходу не достаточно или объемы большие, то, очевидно, сооружения снесут и построят новые", - сообщила специалист по коммуникациям.