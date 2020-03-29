Вчера на час весь мир погрузился во мрак

Миллионы человек по всему миру приняли участие в международной акции "Час Земли" (Earth Hour), которую ежегодно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). В ее рамках 28 марта в 20.30 по местному времени жители тысяч городов более чем 180 стран мира на один час выключили электричество в своих домах, передает Deutsche Welle.
Во тьму временно погрузились также такие известные достопримечательности, как римский Колизей, Эйфелева башня, лондонский Букингемский дворец, Бранденбургские ворота в Берлине, нью-йоркский небоскреб Empire State Building и египетские пирамиды.
В России акция охватила миллионы жителей всех 11 часовых поясов. К ней присоединились здания Кремля, Совета Федерации, ВДНХ, Москва Сити, Эрмитажа, а также телебашни, административные здания и главные улицы во многих городах. РФ принимала участие в акции в 12-й раз, а Германия - в 14-й. В этом году акция охватила жилые дома и достопримечательности в 367 немецких городах.
"Час Земли" впервые прошел в Сиднее в 2007 году. Так как в 2020 году во многих странах из-за пандемии коронавируса временно запрещены массовые мероприятия, WWF на этот раз сделал упор на виртуальном участии в акции.