Вчера на час весь мир погрузился во мрак

Во тьму временно погрузились также такие известные достопримечательности, как римский Колизей, Эйфелева башня, лондонский Букингемский дворец, Бранденбургские ворота в Берлине, нью-йоркский небоскреб Empire State Building и египетские пирамиды.

В России акция охватила миллионы жителей всех 11 часовых поясов. К ней присоединились здания Кремля, Совета Федерации, ВДНХ, Москва Сити, Эрмитажа, а также телебашни, административные здания и главные улицы во многих городах. РФ принимала участие в акции в 12-й раз, а Германия - в 14-й. В этом году акция охватила жилые дома и достопримечательности в 367 немецких городах.