Вс, 29.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

В Маарду дети крушили детский сад
А чем заняты ваши отпрыски в период пандемии?

ФОТО: Printscreen с видео

Несмотря на многочисленные и вполне жесткие призывы оставаться дома, не все готовы исполнять указания властей. Примеров тому достаточно, с поведения родителей берут пример и дети, которых отпускают погулять на улицу.

Детские и спортивные площадки закрыты, людей на улице немного, можно, например, забраться в детский сад и выплеснуть застоявшуюся энергию и переполняющую нервозность.

«Чьи дети сейчас громят садик?» с таким вопросом было опубликовано видео в группе Maardu City. Видеоролик показывает детей, забравшихся на территорию садика. По звуку можно предположить, что один из детей колотит окна, четко видно, как другой пинает и переворачивает помойки.

На публикацию отреагировал глава центристской фракции Павел Куузик, сообщивший, что информация передана молодежным работникам города. Позже появился отчет, что детей отловили, отвели к родителям и провели разъяснительную беседу.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк уточнила, но информацию об инциденте в полицию не передавали: «Если кто-то нарушает порядок и занимается вандализмом, публикации в социальных сетях недостаточно. Если нужна помощь полиции, следует сообщить о происходящем по номеру 112, чтобы полиция могла сразу вмешаться и выяснить обстоятельства».

Добавим, что родителям нужно следить за своими детьми. Особенно сейчас, когда страна живет в режиме чрезвычайного положения. Дети чувствуют напряжение и выплескивают свое беспокойство в агрессивных поступках. Даже если им это в обычной ситуации не свойственно.

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