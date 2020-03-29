В Маарду дети крушили детский сад

Детские и спортивные площадки закрыты, людей на улице немного, можно, например, забраться в детский сад и выплеснуть застоявшуюся энергию и переполняющую нервозность.

«Чьи дети сейчас громят садик?» с таким вопросом было опубликовано видео в группе Maardu City. Видеоролик показывает детей, забравшихся на территорию садика. По звуку можно предположить, что один из детей колотит окна, четко видно, как другой пинает и переворачивает помойки.

На публикацию отреагировал глава центристской фракции Павел Куузик, сообщивший, что информация передана молодежным работникам города. Позже появился отчет, что детей отловили, отвели к родителям и провели разъяснительную беседу.

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк уточнила, но информацию об инциденте в полицию не передавали: «Если кто-то нарушает порядок и занимается вандализмом, публикации в социальных сетях недостаточно. Если нужна помощь полиции, следует сообщить о происходящем по номеру 112, чтобы полиция могла сразу вмешаться и выяснить обстоятельства».