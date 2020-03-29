Вс, 29.03.2020
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Ратас выразил соболезнования близким жертв коронавируса

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас в социальных сетях выразил соболезнования близким трех жертв коронавируса в Эстонии.

«Выражаю искренние соболезнования семьям и близким покинувших нас из-за коронавируса соотечественников, - написал Ратас. - Мы все вместе, на материке и на островах, ведем борьбу с вирусом. Тысячи людей в Эстонии самоотверженно работают на передовой линии, чтобы защитить нас, а последствия распространения вируса были минимальными».

«Все мы также должны совершать свой вклад и следовать правилам, защищающим здоровье и жизнь», - добавил Ратас.

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