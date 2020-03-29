Ратас выразил соболезнования близким жертв коронавируса

«Выражаю искренние соболезнования семьям и близким покинувших нас из-за коронавируса соотечественников, - написал Ратас. - Мы все вместе, на материке и на островах, ведем борьбу с вирусом. Тысячи людей в Эстонии самоотверженно работают на передовой линии, чтобы защитить нас, а последствия распространения вируса были минимальными».