Ратас выразил соболезнования близким жертв коронавируса

Премьер-министр Юри Ратас в социальных сетях выразил соболезнования близким трех жертв коронавируса в Эстонии.
«Выражаю искренние соболезнования семьям и близким покинувших нас из-за коронавируса соотечественников, - написал Ратас. - Мы все вместе, на материке и на островах, ведем борьбу с вирусом. Тысячи людей в Эстонии самоотверженно работают на передовой линии, чтобы защитить нас, а последствия распространения вируса были минимальными».
«Все мы также должны совершать свой вклад и следовать правилам, защищающим здоровье и жизнь», - добавил Ратас.