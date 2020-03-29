Эксперт рассказал, какие предприятия в Эстонии больше всех страдают от коронакризиса

На прошлой неделе Postimees написали о том, как торговые центры, рестораны, офисные помещения, оставшиеся пустыми из-за коронавируса, оказывают давление на рынок коммерческой недвижимости. Арендаторы хотят сэкономить на аренде из-за сокращения продаж, но у владельцев есть обязательства перед банком.

Вильяр Аракас сказал, что в самой сложной ситуации сейчас находятся отели, которые пустуют или закрыты из-за отсутствия клиентов. Также в сложной ситуации торговые центры, в которых количество посетителей резко сократилось. «Мы не знаем, как долго будут действовать ограничения, и необходимо учитывать, что число туристов и посетителей не восстановится за один день, поэтому спад в секторе будет продолжительным», - сказал он.

Аракас добавил, что в сегменте торговых центров лучше всего дела идут у небольших центров, потому что посещаемость продуктовых магазинов и аптек хорошая. «Крупные торговые центры ищут решение как для арендаторов, так и для банков. Мы видим признаки нехватки ликвидности в экономике, что ведет к круговой задолженности. Со временем это превратится в снежный ком», - сказал он.

Аракас подчеркнул, что мы все вместе столкнулись с этой проблемой. Во многом судьба владельцев коммерческой недвижимости и арендаторов зависит от того, насколько велики объемы кредитования объекта. «В Eften объемы кредитов невелики по сравнению с другими. В настоящее время все ведут переговоры с банками о платежном отпуске, который затем будет передан арендаторам», - сказал он.

По словам Аракаса, команда Eften Capital, состоящая из 60 человек, никогда не была так занята. «Мы хотим сохранить существующих арендаторов, чтобы они могли пережить кризис. Мы делаем все возможное, чтобы вместе выйти из этой ситуации», - заверил Аракас.