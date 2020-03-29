Полицейский из Ида-Вирумаа об ограничениях: проблемы доставляют любители алкоголя

"Это определенный тип людей, которые живут в своем инфополе. И их мало что интересует в этой жизни кроме алкоголя. Это доставляет нам небольшие проблемы, но нельзя сказать, что они критические", - сказал "Актуальной камере" старший комиссар патрульной службы Идаского отделения полиции Павел Решкин.