Полицейский из Ида-Вирумаа об ограничениях: проблемы доставляют любители алкоголя

Осуществляющие проверки за соблюдением того, чтобы на улице вместе собирались не более двух человек, полицейские из Ида-Вирумаа отмечают, что чаще всего это правило не соблюдают любители выпить, передает Rus.ERR.
"Это определенный тип людей, которые живут в своем инфополе. И их мало что интересует в этой жизни кроме алкоголя. Это доставляет нам небольшие проблемы, но нельзя сказать, что они критические", - сказал "Актуальной камере" старший комиссар патрульной службы Идаского отделения полиции Павел Решкин.
За несколько дней патрулирования общение с нарушителями ограничилось исключительно устными замечаниями.