Вс, 29.03.2020
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  • Полицейский из Ида-Вирумаа об ограничениях: проблемы доставляют любители алкоголя

Полицейский из Ида-Вирумаа об ограничениях: проблемы доставляют любители алкоголя

Полиция следит за порядком.

ФОТО: Sander Ilvest

Осуществляющие проверки за соблюдением того, чтобы на улице вместе собирались не более двух человек, полицейские из Ида-Вирумаа отмечают, что чаще всего это правило не соблюдают любители выпить, передает Rus.ERR.

"Это определенный тип людей, которые живут в своем инфополе. И их мало что интересует в этой жизни кроме алкоголя. Это доставляет нам небольшие проблемы, но нельзя сказать, что они критические", - сказал "Актуальной камере" старший комиссар патрульной службы Идаского отделения полиции Павел Решкин.

За несколько дней патрулирования общение с нарушителями ограничилось исключительно устными замечаниями.

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