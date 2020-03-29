Эстонская пиццерия решила бесплатно накормить больных коронавирусом

Вчера предприятие из Пярну по продаже продуктов на вынос Minu Pizza начало компанию, в ходе которой больных коронавирусом, проживающих в черте города, бесплатно накормят пиццей, пишет Pärnu Postimees.
По словам владелицы Лийс Ярвеметс, у нее появилась идея помочь людям из-за нехватки работы. "В нынешней ситуации у нас мало работы, и я не против приготовить несколько пицц", - отметила она.
Интерес к акции большой: в соцсетях предприятие получило почти 30 сообщений, в которых изъявляют желание получить пиццу. "В числе написавших есть люди, у которых нет коронавируса, но которые по какой-то другой причине не могут пойти в магазин", - сказала она.
По словам владелицы, они все-таки хотят помочь людям с диагнозом COVID-19. "Хотя мы не просим материалов, подтверждающих состояние здоровья: мы надеемся на доброту и честность людей", - сказала Ярвеметс.
Первые бесплатные пиццы уже отправлены. "Например, вчера отвезли завтрак одному вернувшемуся из Франции молодому человеку, который два раза проходил тест на коронавирус, но результаты были отрицательными. Когда его состояние ухудшилось, сделали третий тест, который оказался положительным", - сказала Ярвеметс.