Эстонская пиццерия решила помочь людям с диагнозом COVID-19

По словам владелицы Лийс Ярвеметс, у нее появилась идея помочь людям из-за нехватки работы. "В нынешней ситуации у нас мало работы, и я не против приготовить несколько пицц", - отметила она.

Интерес к акции большой: в соцсетях предприятие получило почти 30 сообщений, в которых изъявляют желание получить пиццу. "В числе написавших есть люди, у которых нет коронавируса, но которые по какой-то другой причине не могут пойти в магазин", - сказала она.

По словам владелицы, они все-таки хотят помочь людям с диагнозом COVID-19. "Хотя мы не просим материалов, подтверждающих состояние здоровья: мы надеемся на доброту и честность людей", - сказала Ярвеметс.