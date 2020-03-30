Главный врач Сил обороны: коронавирус может повлиять на летний призыв

Главный врач Сил обороны Тарго Лусти сообщил«Актуальной камере», что в настоящее время среди военнослужащих зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом, в одном случае речь идет о солдате-срочнике, пишет Postimees.
В изоляции в настоящее время находится от 300 до 500 человек, контактировавших с зараженными, сообщает ERR.
По словам Луста, вирус может повлиять на летний призыв.
«Определенная часть призывников прошла медкомиссию и получила на руки решение, поэтому нельзя сказать, что государство имеет с этим серьезные проблемы. Проблемы с теми, кто должен пройти медкомиссию в ближайшее время, так как комиссия решили временно закрыться», - пояснил Лусти.