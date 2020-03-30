Олимпийские игры в Токио стартуют в июле 2021 года

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с организационным комитетом Олимпиады-2020 и властями Токио принял решение о переносе турнира на год из-за пандемии коронавируса.

Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 8 августа 2020-го. Целевой группе было поручено выбрать временные рамки для проведения перенесенного турнира в 2021 году. Сообщается, что аналогичные даты летом 2021-го позволят сократить число изменений существующего плана проведения Игр.

Как правило, турнир проводится в течение 17 дней с церемонией открытия в пятницу и закрытием Игр в третье воскресенье, поэтому, завил источник в оргкомитете, период с 23 июля по 8 августа 2021-го выглядит идеальным вариантом.

Сообщается, что рассматривались несколько вариантов, но, например, весенний вариант турнира, который помог бы избежать проблем с жарой и высокой влажностью, создал бы трудности для логистического планирования.