Принесите пользу ⟩ Ласнамяэ ищет смотрителей игровых площадок

«К нам обращались жители Ласнамяэ, которые каждый день проводят дома и замечают из своих окон, что иногда установленные на игровых площадках конструкции заборов сломаны или оградительные ленты оборваны. В Ласнамяэ чуть менее 100 игровых площадок, доступ к которым временно закрыт из-за распространения коронавируса. Будем признательны, если жители района помогут нам и дальше следить за тем, чтобы детские площадки оставались закрытыми», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На прошлой неделе управа района ограничила доступ ко всем общественным игровым и спортивным площадкам, а также площадкам для выгула собак в Ласнамяэ. Данные меры предосторожности введены с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Жители Ласнамяэ, окна которых выходят на принадлежащие городу детские или спортивные площадки и готовые следить за их состоянием, могут зарегистрироваться в качестве добровольцев. В их обязанности будет входить наблюдение за тем, закрыта ли площадка у их дома и сообщать о возможных нарушениях. Для этого необходимо заполнить форму по адресу: https://bit.ly/2QVMBdI