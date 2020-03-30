Цена на нефть WTI упала до уровня 2002 года

По состоянию на 03:31 по Таллинну, баррель WTI торгуется за $20,8. На минимуме в ходе торгов на лондонской бирже ее цена достигала $20,06. Согласно данным Investing.com на 04:10 по Таллинну, цена за баррель WTI достигла $20,52.

Стоимость WTI не достигала этой отметки с февраля 2002 года. Годом ранее ОПЕК и ряд стран, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Ограничение сроком на полгода вступило в силу с 1 января 2020 года. После этого цена на нефть пошла вверх, и уже в сентябре достигла $30.

На нынешних торгах на 3% также упала стоимость Brent, до $23,7 за баррель. На Investing.com по состоянию на 04:15 ее цена составила $26,83.