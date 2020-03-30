130 добровольцев готовы помочь изучающим эстонский язык

„В связи с чрезвычайным положением наши мероприятия, мастер-классы и учебные поездки отменены, и мы не можем предложить в прежнем объеме возможность языковой практики всем желающим. Поэтому мы обратились через социальные сети к свободно владеющим эстонским языком добровольцам, чтобы с их помощью предложить изучающим эстонский язык языковую практику через общение по электронным каналам», – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. «Всего за неделю о своем желании помочь в качестве ментора нам сообщило 130 человек. Среди них есть как жители Эстонии, так и люди, живущие в других странах, например, в Швеции, Чехии, Испании, Швейцарии и даже в Уганде. Большая часть из них уже проводит персональные беседы с изучающими язык», – добавила Ирене Кяосаар.