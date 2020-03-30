130 добровольцев готовы помочь изучающим эстонский язык

Фонд интеграции предлагает изучающим эстонский язык возможность пройти языковую практику под руководством людей, чьим родным языком является эстонский или кто владеет им в совершенстве. О своем желании добровольно помочь в практике эстонского языка в качестве ментора за неделю фонду сообщило 130 человек. Практика проводится посредством электронных каналов.
„В связи с чрезвычайным положением наши мероприятия, мастер-классы и учебные поездки отменены, и мы не можем предложить в прежнем объеме возможность языковой практики всем желающим. Поэтому мы обратились через социальные сети к свободно владеющим эстонским языком добровольцам, чтобы с их помощью предложить изучающим эстонский язык языковую практику через общение по электронным каналам», – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. «Всего за неделю о своем желании помочь в качестве ментора нам сообщило 130 человек. Среди них есть как жители Эстонии, так и люди, живущие в других странах, например, в Швеции, Чехии, Испании, Швейцарии и даже в Уганде. Большая часть из них уже проводит персональные беседы с изучающими язык», – добавила Ирене Кяосаар.
Всем желающим практиковаться 1-2 раза в неделю в разговорном эстонском языке учителя домов эстонского языка Фонда интеграции помогают связаться с эстоноязычными менторами, с которыми посредством электронных каналов можно беседовать на эстонском языке на разные бытовые темы. Контакты с менторами устанавливаются в числе прочего на основе общих интересов, которые как менторы, так и изучающие язык указывают в регистрационной форме.
Некоторые менторы готовы также предложить свою помощь в эстонском языке родителям, чьи дети учатся в школе с эстонским языком обучения, но чей уровень владения языком не позволяет им в необходимой мере поддержать своих детей в учебе.
Зарегистрироваться для прохождения практики под руководством ментора можно на русскоязычном сайте Фонда интеграции integratsioon.ee/ru/predlagaem-vozmozhnost-yazykovoy-praktiki.