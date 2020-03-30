SEB: интернет-торговля поможет малому и среднему бизнесу

«Исследование показывает, что балтийские МСП не спешат переходить на цифру, поскольку, как и год назад, лишь около четверти из них продают товары и услуги в веб-среде — очевидно, что это очень мало. Кроме того, четверть эстонских и литовских МСП говорят, что в ближайшее время они не планируют делать ставку на цифровизацию, а в Латвии интерес еще меньше. В нынешней кризисной ситуации, когда многие предприятия стараются выжить, что и является главной задачей, тема цифровизации, вероятно, отойдет на задний план. Однако, задумываясь о путях выхода из кризиса, МСП стоит в обязательном порядке задуматься о возможностях интернет-торговли в контексте своего бизнеса», — сказал член правления SEB Айнар Леппянен.

Больше всего цифровизацию ценят МСП в Эстонии, где важным этот процесс считают 55% респондентов. В Латвии и Литве соответствующий показатель составляет 47% и 51%. Цифровыми каналами пользуются для продажи своих товаров и услуг 28% литовских, 26% эстонских и 21% латвийских МСП. При этом в Литве показатель за год вырос на шесть процентных пунктов, а вот в Эстонии и Латвии остался тем же.

По данным SEB, в эстонской интернет-торговле просматривается четкий восходящий тренд, и по сравнению с 2017 годом объем интернет-покупок при помощи банковской карточки вырос более чем на 50%.

«В нынешней чрезвычайной ситуации неизбежно произойдут два события: во-первых, снизится продажа товаров — как физическая, так и в интернете, — однако, во-вторых, для многих предприятий электронные каналы все же являются наилучшей или даже единственной возможностью для реализации своих товаров. Надеемся, что ограничения продлятся недолго, но на будущее МСП стоит задуматься, помогут ли, и каким образом, торговые каналы их предприятий несколько снизить риски, которые сегодня реализовались», — добавил Леппянен.