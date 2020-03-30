В Литве коронавирусом заболели более 40 врачей

"Болеют 44 медика", - сказал в интервью радиостанции LRT директор департамента надзора за общественным здоровьем Минздрава Литвы Аудрюс Шчепонавичюс.

По его данным, в Клайпеде больны 15 медиков, в Вильнюсе - 14, в Укмерге - восемь, в Каунасе - четыре, в Паневежисе - трое.

Министерство сообщало, что в связи с возможной инфекцией будут проверять всех специалистов здравоохранения. Сами лечебные учреждения, с учетом своей специфики и возможных рисков, должны будут решить, с какой частотой профилактически проверять специалистов здравоохранения.