Пн, 30.03.2020
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КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Иллюстративное фото.

ФОТО: LEE JIN-MAN/AP

Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает в понедельник, 30 марта DW.com со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, говорится в сообщении ЦТАК. В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Несмотря на резолюции Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет, Пхеньян провел запуск в четвертый раз за последний месяц.

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