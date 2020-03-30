Эксперт по торговле: выживут только те, кто сможет заставить работать свои интернет-каналы

Надежность при использовании. Сегодня как частные, так и бизнес-клиенты не просто предпочитают, а даже требуют наличия интернет-канала. Неисправные интернет-каналы не вызывают у пользователей доверия и гарантируют отсутствие клиентов — инвестиции в надежность обязательно окупятся.

Постоянное обновление информации о товаре. Информация о продукции в критические времена должна быть уместной, основанной на фактах и точной. В отношении определенных продуктов могут помочь уместные ссылки на медицинские и научные учреждения. Проверьте, чтобы товары были названы правильно, так они появятся в результатах поисковиков.

Распроданный товар нельзя заказать и он обозначается соответствующим образом. Если вы предполагаете, что вскоре запасы вновь будут доступными, то вы можете по-прежнему отображать товар, однако тогда он должны быть обозначен пометкой «нет в наличии». По доброй воле вы можете помочь клиенту ссылкой на другие каналы, где можно найти необходимые товары, даже если они от конкурента.

Справедливые рыночные цены и точные даты доставки. Сейчас неподходящее время, чтобы запрашивать большую цену за жизненно необходимые товары. Удерживайте цены на разумном уровне и постоянно обновляйте информацию о доставке.

Пояснения о комплектации и доставке товаров. Какие меры предосторожности вы предпринимаете, чтобы обеспечить безопасность персонала, своих товаров и упаковки? Какие возможности доставки и гибкость вы можете предложить? Сразу при входе в магазин клиенту важно увидеть, предлагаете ли вы безопасные возможности для доставки товара.

Готовность увеличить мощность интернет-торговли. Подумайте заранее, справятся ли ваши интернет-каналы с многократным ростом, какие процессы и технологии могут стать проблемными, и заранее направляйте туда ресурсы.