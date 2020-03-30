Эксперт по торговле: выживут только те, кто сможет заставить работать свои интернет-каналы

По словам эксперта по интернет-торговле Finestmedia Мартина Лонда, последние недели наглядно показали, как важно быстро переориентировать себя на предложение услуг только в интернет-каналах — для большинства торговых предприятий это станет вопросом жизни и смерти.
По его словам, в ситуации, в которой большинство магазинов, ресторанов и увеселительных учреждений закрыты, преимущество имеют те, кто уже до этого создал наряду со своим физическим магазином также интернет-магазин. Однако, по словам Мартина Лонда, и они должны приспосабливаться к изменяющимся условиям.
«Сценарий, согласно которому физическая торговля полностью остановится, с каждым днем становится все реальнее — у нас уже есть примеры того, как предложение в физическом магазине может выйти из-под контроля, заслужив множество критики и оказав репутации предприятия медвежью услугу», — говорит представитель Finestmedia.
Лонд считает, что есть множество предприятий, которые, несмотря на хорошо разработанный интернет-магазин, по-прежнему фокусируются на продаже в физическом магазине или через торговых представителей. По его словам, теперь наступил тот самый момент, когда стоит выбросить за борт свои устаревшие убеждения, чтобы обеспечить устойчивое развитие предприятия.
«На сегодняшний день важно быстро реагировать и приспосабливаться — супермаркеты, магазины товаров первой необходимости и интернет-продавцы безрецептурных лекарств должны справляться как с ростом спроса, так и с изменяющимися условиями в транспорте. Предложение своих товаров в интернет-каналах одинаково важно для предприятий как В2В, так и В2С», — поделился он.
При развитии своих интернет-каналов Мартин Лонд советует учитывать следующие аспекты:
Надежность при использовании. Сегодня как частные, так и бизнес-клиенты не просто предпочитают, а даже требуют наличия интернет-канала. Неисправные интернет-каналы не вызывают у пользователей доверия и гарантируют отсутствие клиентов — инвестиции в надежность обязательно окупятся.
Постоянное обновление информации о товаре. Информация о продукции в критические времена должна быть уместной, основанной на фактах и точной. В отношении определенных продуктов могут помочь уместные ссылки на медицинские и научные учреждения. Проверьте, чтобы товары были названы правильно, так они появятся в результатах поисковиков.
Распроданный товар нельзя заказать и он обозначается соответствующим образом. Если вы предполагаете, что вскоре запасы вновь будут доступными, то вы можете по-прежнему отображать товар, однако тогда он должны быть обозначен пометкой «нет в наличии». По доброй воле вы можете помочь клиенту ссылкой на другие каналы, где можно найти необходимые товары, даже если они от конкурента.
Справедливые рыночные цены и точные даты доставки. Сейчас неподходящее время, чтобы запрашивать большую цену за жизненно необходимые товары. Удерживайте цены на разумном уровне и постоянно обновляйте информацию о доставке.
Пояснения о комплектации и доставке товаров. Какие меры предосторожности вы предпринимаете, чтобы обеспечить безопасность персонала, своих товаров и упаковки? Какие возможности доставки и гибкость вы можете предложить? Сразу при входе в магазин клиенту важно увидеть, предлагаете ли вы безопасные возможности для доставки товара.
Готовность увеличить мощность интернет-торговли. Подумайте заранее, справятся ли ваши интернет-каналы с многократным ростом, какие процессы и технологии могут стать проблемными, и заранее направляйте туда ресурсы.
Желание помочь обществу своими ресурсами. Оказывающие медицинские и социальные услуги учреждения вскоре могут быть перегружены. Сможете ли вы помочь своей общине технологиями, знаниями, пожертвованиями или логистикой?