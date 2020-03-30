На стройплощадках кипит работа, но будущее туманно

И хотя по сравнению с кризисов 2008 года строительный сектор как будто пострадал не так сильно, его будущее пока туманно, признал Петерсон.

«Если судить по информации, поступающей от строительных предприятий, жалуются на то, что расторгаются связанные с новыми проектами договоры, а портфель новых заказов сокращается. Несомненно, в будущем трудовая занятость значительно сократится, тогда и будет понятно, насколько сократятся объемы строительства в годовом сравнении. Есть опасения, что трудовая занятость может сократиться более чем на 10 процентов», - считает Петерсон.