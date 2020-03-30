Пн, 30.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

На стройплощадках кипит работа, но будущее туманно

Стройка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Несмотря на распространение коронавируса, работа на строительных площадках продолжается, но в то же время будущее данного сектора с каждым днем становится все более неопределенным, а договоры на строительство новых объектов расторгаются, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Исполнительный директор Союза строительных предпринимателей Эстонии Индрек Петерсон сообщил ERR, что работа продолжается и никто не собирается останавливать работу по текущим проектам.

И хотя по сравнению с кризисов 2008 года строительный сектор как будто пострадал не так сильно, его будущее пока туманно, признал Петерсон.

«Если судить по информации, поступающей от строительных предприятий, жалуются на то, что расторгаются связанные с новыми проектами договоры, а портфель новых заказов сокращается. Несомненно, в будущем трудовая занятость значительно сократится, тогда и будет понятно, насколько сократятся объемы строительства в годовом сравнении. Есть опасения, что трудовая занятость может сократиться более чем на 10 процентов», - считает Петерсон.

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