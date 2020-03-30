ФИФА попросит футболистов из-за кризиса пойти на временное понижение зарплаты на 50%

Стороны обсуждали меры, которые необходимо принять, чтобы справиться с кризисом из-за ситуации с коронавирусом.

Одна из главных мер – попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. Как только ситуация нормализуется, контракты вернутся к прежнему статусу.