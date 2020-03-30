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ФИФА попросит футболистов из-за кризиса пойти на временное понижение зарплаты на 50%

(191227) -- BEIJING, Dec. 27, 2019 (Xinhua) -- File photo taken on July 7, 2019 shows players of the United States celebrating during the awarding ceremony of the 2019 FIFA Women's World Cup at Stade de Lyon in Lyon, France. The United States national women's soccer team successfully defended their FIFA World Cup title on July 7, beating the Netherlands 2-0 in the final of the 2019 edition. Forward Megan Rapinoe was named the tournament's best player and top scorer. (Xinhua/Chen Yichen)TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 - Chen Yichen -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE007228_20191227_PEPFN0A001/1912271412/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1912271415

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Лидеры ФИФА по видеосвязи провели совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Стороны обсуждали меры, которые необходимо принять, чтобы справиться с кризисом из-за ситуации с коронавирусом. 

Одна из главных мер – попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. Как только ситуация нормализуется, контракты вернутся к прежнему статусу.

Дополнительно планируется создание фонда, куда будут вносить деньги ФИФА, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.

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