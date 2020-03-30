Пн, 30.03.2020
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Видео ⟩ Что поможет Нью-Йорку, где каждые 9,5 минут умирает один зараженный коронавирусом человек?

Плавучий госпиталь USNS Comfort.

ФОТО: U.S. Secretary of Defense / facebook.com

Плавучий госпиталь ВМС США прибывает в гавань Нью-Йорка на борьбу с коронавирусом. Благодаря госпитальному судну USNS Comfort у города появится дополнительно 1000 больничных койкомест для зараженных COVID-19. Это даст возможность высвободить места в больницах и уменьшить нагрузку на местных врачей, передает NEWSru.com.

На 29 марта в США подтверждены 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них в Нью-Йорке - более 30 тысяч. Погибли более 2 тысяч человек, из них 672 - в Нью-Йорке. Ситуация в городе с каждым днем ухудшается - уже каждые 9,5 минут умирает один заболевший коронавирусом. Впервые со времен терактов 11 сентября 2001 года там появились передвижные морги - грузовики-рефрижераторы, рассчитанные на тысячи тел. Однако карантин все еще не введен.

В ближайшие недели спрос на больничные койки превысит пропускную способность на десятки тысяч, поскольку вспышка эпидемии достигнет ожидаемого пика лишь к концу апреля. 

Плавучий госпиталь USNS Comfort - один из двух принадлежащих Соединенным Штатам. Он приписан к Балтиморскому порту, а его брат-близнец - USNS Mercy - к порту Сан-Диего (Калифорния). Оба они перестроены из бывших танкеров. Госпиталем USNS Comfort стал в 1987 году. Обычно свои миссии они выполняют по очереди. Но в нынешних условиях будут задействованы оба судна - USNS Mercy отправится на помощь врачам в один из портов Западного побережья США. USNS оснащены новейшей медицинской техникой, собственными лабораториями, операционными залами, томографами. На каждом из них по 80 коек интенсивной терапии, есть банки крови и оборудование для производства питьевой воды.

«Это - экстраординарный шаг, безусловно. Это - буквально плавучий госпиталь, и он увеличит количество койкомест», - заявил журналистам губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Но следует учитывать, что госпитальные суда USNS, изначально предназначенные для работы с разнообразными травмами, в контексте борьбы с новым вирусом могут выполнять только вспомогательные функции. Не исключено, что в итоге они также превратятся в финальное место пребывания для тяжелых пациентов.

Худший сценарий для США - до 200 тысяч погибших к лету, лучший - 80 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в США к воскресенью, 29 марта, составило почти 125 тысяч человек, а погибли от коронавируса более 2000.

Америка теперь вышла на первое место в мире по числу инфицированных COVID-19. Из-за пандемии коронавируса в стране введен режим чрезвычайной ситуации. 27 марта президент Дональд Трамп сообщил о выделении $2,2 трлн на поддержку американской экономики в условиях коронавируса. Это крупнейшая в истории США программа помощи экономике.

Но как предупреждали ученые, момент может быть упущен - правительство слишком долго не предпринимало жестких мер для замедления скорости распространения коронавируса.

Две недели назад, когда цифры зараженных в США не были такими пугающими, газета The New York Times писала, что в США от коронавируса нового типа могут скончаться до 1,7 миллиона американцев. Это при худшем сценарии. Если же будут приняты ограничительные меры, то количество погибших может сократиться до 150-200 тысяч.

Такие цифры получили сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из разных университетов, смоделировав несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезны будут введенные правительством ограничительные меры.

По этим прогнозами, в течение года коронавирусом могут заразиться в США до 214 миллионов человек. 21 миллион из них необходимо будет госпитализировать, что подорвет национальную систему здравоохранения. В США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и из них только около 90 тысяч предназначены для пациентов в критическом состоянии.

Однако на данный момент введенный режим чрезвычайной ситуации несколько изменил эти прогнозы в лучшую сторону.

Как сообщает Reuters, теперь потенциальное количество смертей от коронавируса в США может варьироваться в широких пределах: от 38 000 до 162 000 погибших к лету 2020 года.

По данным исследований Медицинской школы Вашингтонского университета, пандемия может утихнуть в начале июня. Но к этому моменту число госпитализированных пациентов уже давно достигнет пика на национальном уровне. Поэтому многие зараженные продолжат умирать и в июне, и в июле.

К примеру, в Калифорнии вирус распространяется медленнее. Это означает, что пик заражений и смертей там придется на апрель, а значит карантинные меры нужно продлевать в этом штате.

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