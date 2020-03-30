Видео ⟩ Что поможет Нью-Йорку, где каждые 9,5 минут умирает один зараженный коронавирусом человек?

На 29 марта в США подтверждены 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них в Нью-Йорке - более 30 тысяч. Погибли более 2 тысяч человек, из них 672 - в Нью-Йорке. Ситуация в городе с каждым днем ухудшается - уже каждые 9,5 минут умирает один заболевший коронавирусом. Впервые со времен терактов 11 сентября 2001 года там появились передвижные морги - грузовики-рефрижераторы, рассчитанные на тысячи тел. Однако карантин все еще не введен.

В ближайшие недели спрос на больничные койки превысит пропускную способность на десятки тысяч, поскольку вспышка эпидемии достигнет ожидаемого пика лишь к концу апреля.

Плавучий госпиталь USNS Comfort - один из двух принадлежащих Соединенным Штатам. Он приписан к Балтиморскому порту, а его брат-близнец - USNS Mercy - к порту Сан-Диего (Калифорния). Оба они перестроены из бывших танкеров. Госпиталем USNS Comfort стал в 1987 году. Обычно свои миссии они выполняют по очереди. Но в нынешних условиях будут задействованы оба судна - USNS Mercy отправится на помощь врачам в один из портов Западного побережья США. USNS оснащены новейшей медицинской техникой, собственными лабораториями, операционными залами, томографами. На каждом из них по 80 коек интенсивной терапии, есть банки крови и оборудование для производства питьевой воды.

«Это - экстраординарный шаг, безусловно. Это - буквально плавучий госпиталь, и он увеличит количество койкомест», - заявил журналистам губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Но следует учитывать, что госпитальные суда USNS, изначально предназначенные для работы с разнообразными травмами, в контексте борьбы с новым вирусом могут выполнять только вспомогательные функции. Не исключено, что в итоге они также превратятся в финальное место пребывания для тяжелых пациентов.

With the courage of our doctors and nurses, with the skill of our scientists and innovators, with the determination of the American People, and with the grace of God, WE WILL WIN THIS WAR. When we achieve this victory, we will emerge stronger and more united than ever before! pic.twitter.com/sFmxKzXdGC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

Худший сценарий для США - до 200 тысяч погибших к лету, лучший - 80 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в США к воскресенью, 29 марта, составило почти 125 тысяч человек, а погибли от коронавируса более 2000.

Америка теперь вышла на первое место в мире по числу инфицированных COVID-19. Из-за пандемии коронавируса в стране введен режим чрезвычайной ситуации. 27 марта президент Дональд Трамп сообщил о выделении $2,2 трлн на поддержку американской экономики в условиях коронавируса. Это крупнейшая в истории США программа помощи экономике.

Но как предупреждали ученые, момент может быть упущен - правительство слишком долго не предпринимало жестких мер для замедления скорости распространения коронавируса.

Две недели назад, когда цифры зараженных в США не были такими пугающими, газета The New York Times писала, что в США от коронавируса нового типа могут скончаться до 1,7 миллиона американцев. Это при худшем сценарии. Если же будут приняты ограничительные меры, то количество погибших может сократиться до 150-200 тысяч.

Такие цифры получили сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из разных университетов, смоделировав несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезны будут введенные правительством ограничительные меры.

По этим прогнозами, в течение года коронавирусом могут заразиться в США до 214 миллионов человек. 21 миллион из них необходимо будет госпитализировать, что подорвет национальную систему здравоохранения. В США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и из них только около 90 тысяч предназначены для пациентов в критическом состоянии.

Однако на данный момент введенный режим чрезвычайной ситуации несколько изменил эти прогнозы в лучшую сторону.

Как сообщает Reuters, теперь потенциальное количество смертей от коронавируса в США может варьироваться в широких пределах: от 38 000 до 162 000 погибших к лету 2020 года.

По данным исследований Медицинской школы Вашингтонского университета, пандемия может утихнуть в начале июня. Но к этому моменту число госпитализированных пациентов уже давно достигнет пика на национальном уровне. Поэтому многие зараженные продолжат умирать и в июне, и в июле.