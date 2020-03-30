Пн, 30.03.2020
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  • SEB будет обслуживать клиентов по предварительной регистрации

SEB будет обслуживать клиентов по предварительной регистрации

Главное здание SEB в Таллинне.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, с 1 апреля банковские конторы SEB будут обслуживать клиентов по предварительной регистрации.

Начиная с апреля, как частным, так и бизнес-клиентам необходимо будет предварительно зарегистрироваться, позвонив по круглосуточному телефону 6 655 100. Согласно новому решению банка, для каждого клиента запланировано минимальное 30-минутное окно обслуживания, передает Rus.ERR.

«В случае чрезвычайной ситуации визит в офис может быть еще более тщательно спланирован. Мы можем решить проблемы клиента по телефону или по видеосвязи», - сказала руководитель отдела обслуживания клиентов SEB Силле Халланг.

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