SEB будет обслуживать клиентов по предварительной регистрации

Начиная с апреля, как частным, так и бизнес-клиентам необходимо будет предварительно зарегистрироваться, позвонив по круглосуточному телефону 6 655 100. Согласно новому решению банка, для каждого клиента запланировано минимальное 30-минутное окно обслуживания, передает Rus.ERR .

«В случае чрезвычайной ситуации визит в офис может быть еще более тщательно спланирован. Мы можем решить проблемы клиента по телефону или по видеосвязи», - сказала руководитель отдела обслуживания клиентов SEB Силле Халланг.