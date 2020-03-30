Переболевший Covid-19: страх умереть был физическим. Такое не забывается

Первые переболевшие корнавирусом жители Сааремаа начали выздоравливать и говорят, что даже легкое в медицинском смысле течение болезни, такое, когда больница не нужна, это тяжело и еще долго будет напоминать о себе, пишет Postimees.
Что стало с первыми зараженными коронавирусом: с волейбольного матча, организованного на Сааремаа, и Сааремааского фестиваля пузырей, который провели через пару дней после спортивного мероприятия, прошло больше трех недель. Большая часть тех, кто заразился на этих мероприятиях, уже успели переболеть Covid-19. В основном это молодежь и люди среднего возраста, но их опыт различается: от невыносимой головной боли, температуры и сухого кашля, до ощущения удушения, боли в животе и исчезновения понимания вкуса и запахов. Несколько человек, которые заболели на тех же мероприятиях, до сих пор находятся на больничном лечении. Некоторые из говоривших с Postimees людей заверяют, что тяжелые симптомы болезни и неизвестность вызывали у них такой страх и панику, от которых невозможно было избавиться. Переболевшие, как один говорят: это болезнь опасна и для молодых людей, но старайтесь сохранять спокойствие!
Ханнес (45): я пережил тяжелое удушение
«Не помню даже, когда я чувствовал себя настолько больным. Может быть, когда в юности болел воспалением легких, когда тоже было тяжело», - говорит Ханнес, которому из-за коронавируса кроме высокой температуры и затрудненного дыхания, пришлось пережить тяжелое удушение.
Первые признаки болезни возникли у Ханнеса через четыре дня после того, как он побывал на Сааремааском фестивале пузырей: «Результат анализа узнал вечером третьего дня болезни. Все это время я находился на карантине». Уже в первый день температура поднялась выше 38 градусов, появились кашель и сильная боль в горле.
«Температуру удалось сбить за пару дней, и я уже начал надеяться, что худшее позади, но к вечеру седьмого дня стало трудно дышать. Поначалу я решил, что дома пыльно, открыл окна, чтобы пустить воздух, но это не помогло. Началась нехватка воздуха и удушение, - вспоминает Ханнес самые тяжелые дни болезни. – Эта паника не имеет ничего общего с тем, когда просто нервничаешь. Это щемящее ощущение, потому что ты не можешь вздохнуть полной грудью, чувствуешь, что задыхаешься. Страх смерти ощущаешь физически, такое никогда не забудется. Это было, как преодоление себя – взять себя в руки и прожить четыре часа после полуночи. Я стал думать, что должен помочь себе сам. Знаю, что это звучит слишком просто, но в такой момент начинаешь делать то, что нужно. К счастью, мне помогала мама, у которой есть большой медицинский опыт, ее поддержка была крайне необходимой. Конечно, тем, кто попал в такую же ситуацию, и кто уже слаб, нужно звонить в скорую помощь».
После тяжелого кризиса Ханнес восстанавливался еще два-три дня: «Теперь, когда с первых дней болезни прошли уже 17 дней, чувствую себя лучше, но продолжаю лечение и укрепление здоровья. До сих пор еще не чувствую себя здоровым. Пока непонятно и то, когда я буду уверен в том, что выздоровел, потому что чувствую, что восстановление здоровья потребует времени, и было бы очень плохо, если из-за того, что вирус еще жизнеспособен, получится заболеть заново».
Чтобы избавиться от удушение, Ханнес сидел на балконе на свежем воздухе и делал ингаляции: «Если аппарата для ингаляций у вас нет, просто дышите горячим паром под полотенцем, это помогает». Он пил очень много теплой воды, промывал нос физраствором и принимал витамины С и D: «Я не недооценивал бы и общение с друзьями и семьей в тяжелое время, поскольку для лечения нужно хорошее настроение. Пожалуйста, соблюдайте требования карантина, вирус не выбирает, он хватает каждого, с кем столкнулся»,
Хилье (42): возник страх смерти, и я просила предков и ангелов, чтобы они меня спасли!
Первые симптомы возникли у Хилье через неделю после посещения фестиваля пузырей: «Я знаю как минимум десять человек, которые заразились на фестивале. На сегодняшний день вирус терзает меня уже 14 дней, я никогда раньше не чувствовал такую жуткую боль. Болезнь началась внезапно, утром началась сильная головная боль, и поскольку анализов у меня не брали, я решила, что у меня воспаление мозга. Температуры у меня не было, но ко второй половине дня давление в голове было настолько сильным, что у меня было ощущение, что глаза пытаются вывалиться из головы. Я пыталась спать, но давление все поднималось, тело покрылось холодным потом». По словам Хилье, она в итоге смогла себя успокоить и заснуть. На следующее утро немного поднялась температура, – 37,2 градусов – и она попыталась приготовить детям еду, но это оказалось очень непросто: «Я опять легла. При повороте на правый бок было ощущение, будто кто-то закручивает нос внутрь и тянет его за глаза через мозг до затылка. Эта боль была настолько ужасной, что когда после обеда я позвонила в скорую, чтобы они приехали и взяли анализ, я начала плакать, потому что была уверена, что все очень плохо». После было тяжело держать глаза открытыми, и она думала, что если скорая приедет, ее заберут: «Но пришел только один мужчина, который быстро взял анализ у меня и у детей, не смог сказать ничего, чтобы помочь, просто попросил позвонить семейному врачу, или если станет еще хуже, то снова звонить на 112, и тогда они за мной приедут». Самым тяжелым был второй день болезни, то есть воскресная ночь, когда, по словам Хилье, у нее возникло ощущение, что теперь она умрет, потому что голову давило так сильно, а пульс был настолько высоким, что возникли мысли о смерти: «Я помню, как лежала в кровати и просила всех, – предков, ангелов – чтобы они меня спасли». В то же время кашля и проблем с дыханием у нее не было. На третий день Хилье стало лучше, но передышка пришла всего на пару дней. Болезнь вернулась и начала искать другие слабые места…
На седьмой день головная боль прошла, и открылся нос, но возникли серьезный отек горла и боль в животе. И муж Хилье перенес вирус сравнительно тяжело: с высокой температурой и слабостью, не дававшей возможности подняться с постели. А анализы их 12-, 16- и 23-летних детей оказались отрицательными. Старший ребенок живет отдельно от родителей, но младшие были вместе с ними: «У 16-летней дочери в последние дни припухли лимфоузлы, ее иммунная система явно борется. У 12-летнего сына появился кашель, делаем ему ингаляции, но пока все в порядке».
14-й день стал первым для Хирье, когда она снова почувствовала себя человеком: «Я чувствую, что поправляюсь. Но, если честно, страх есть до сих пор, поскольку я не знаю, появился ли у меня иммунитет, или я могу снова заразиться, насколько я еще сама заразна, будут ли какие-то осложнения? Никто ничего не может сказать».
Хилье пытается донести до всех, что этот вирус опасен и для молодежи и людей среднего возраста: «Мне всего 42 года, поэтому я очень молодая и всю свою жизнь веду здоровый образ жизни, не употребляю лекарств, я не помню, когда в последний раз так болела, но все равно эта болезнь очень тяжело прокатилась по нашей семье».
Мярт Кяэсель (54): ощущение вкуса и запахов до конца не восстановились до сих пор
«Я стал 36-м больным коронавирусом, зарегистрированным на Сааремаа. И стал первым, кто сдавал анализы через окно», - говорит Мярт. Болезнь началась как обычный грипп, с сильных болей в суставах: «Энергия резко пропала, словно сдули мяч, болели даже колени, а в итоге и пальцы рук, голова кружилась, а глаза болели так, что не смог их открыть», - вспоминает он.
Температура держалась постоянно, в какой-то день она была выше, в какой-то практически достигала нормы: «Эта болезнь очень хитрая, ты думаешь, что поправился, но приходит новый приступ». Кяэсель предупреждает, что для отслеживания ситуации стоит вести дневник температуры. Самим странным симптомом было исчезновение ощущения запахов и вкусов: «Было все равно, грызть морковку или съесть вареное яйцо – никаких вкусов не ощущал». Мярт – президент Винного клуба Arensburg и эксперт по винам, поэтому он очень расстроился, что перестал чувствовать запахи: «Я не чувствовал даже интенсивный запах чеснока. К сожалению, ощущение запаха и вкуса до конца не восстановилось до сих пор. С момента заболевания прошло 14 дней. Вчера опять была температура 37,2».
Заболевшим он советует есть лимоны и пить много теплой воды: «Жаропонижающие мне не помогали. Скорее помогал имбирь, который натирал на ложку и запивал чаем».
Терье (49): болел живот, с сердцем стало плохо
Через четыре дня после посещения фестиваля у Терье начало крутит живот и стало плохо с сердцем: «Я думала, что у меня кишечный грипп. Два или три дня было тяжело: высокая температура, озноб, боль в животе». Положительный результат анализа она получила после шести дней болезни.
«Помню жуткое ощущение холода, днем было легче, по ночам тяжелее. У меня появилась жуткая слабость. Ничего не могла делать, даже читать. Полная неработоспособность». И Терье на третий день болезни перестала ощущать вкусы и запахи: «В целом я перенесла вирус легче, чем те, кто заболел вместе со мной. У меня, конечно, появился кашель, насморк и легкая головная боль, но в итоге я легко отделалась», - считает Терье.
Семейный врач Кармен Йоллер: молодежь и люди среднего возраста тоже болеют тяжелее обычного
- Как это возможно, что коронавирус вызывает у людей настолько разные симптомы?
- В случае вирусных заболеваний весьма типичен большой разброс симптомов. Если же говорить об активном сейчас коронавирусном заболевании, то, согласно статистике, 86 процентов людей переносят его легко, 14 процентов нуждаются в больничном лечении.
В медицинской терминологии «легкое течение болезни» означает, что человек не нуждается в больничном лечении, но самим людям все же может быть очень тяжело: человек на три недели прикован к постели и чувствует себя очень плохо. Таким образом, молодежь и люди среднего возраста тоже переносят болезнь тяжелее обычного, и с этим нужно считаться.
- Может ли вирус нанести пожизненный ущерб каким-нибудь органам, например, легким?
- Никто же не делает людям, находящимся на домашнем лечении, рентген легких. Самый простой ответ: человек сам это чувствует. Риск возникновения постоянных осложнений выше в случае тяжелого течения болезни, обычно такие люди попадают в больницу. Рентген не показывает вред от коронавируса, да и компьютерная томография может показать лишь неопределенные результаты.
- Что вы можете посоветовать людям, у которых, находясь дома, возникает паника от нехватки воздуха? В какой момент нужно вызывать скорую помощь, а когда нужно просто попытаться успокоиться?
- то факт, что сильное возбуждение может вызывать нехватку воздуха, как и приступы мигрени. Людям сложно пережить сопутствующую болезни неизвестность. Проблемы с дыханием могут означать и физическую болезнь. Если самочувствие позволяет, вместо скорой помощи можно позвонить на номер 1220. Если человек сам знает, что он перевозбужден, то стоит попросить консультацию психолога, чтобы вспомнить приемы первой помощи самому себе.
- Как человеку понять, что он уже полностью здоров, и, после 14 дней болезни, он уже не заразен?
- Для этого он должен отвечать следующим критериям:
- после проявления симптомов болезни прошло 14 дней;
- кашель не проявляется как минимум 24 часа;
- температура не поднимается как минимум 48 часов. Самочувствие должно быть хорошим.
- Почему перенесшим болезнь не делают анализов, чтобы убедиться в том, что они здоровы?
- Такого анализа, который мог бы окончательно определить, что человек выздоровел, не существует. Используемый сейчас в Эстонии анализ исследует наличие РНК в слизистых человека. Однако этот анализ не показывает, жизнеспособен вирус или нет. Поэтому ВОЗ советует учитывать три условия, которые я указала выше. В целом так, что если человек здоров, то он чувствует себя хорошо или более-менее хорошо. Вирус может вызывать и большое истощение, поэтому для восстановления потребуется время.
- Уже переболевший человек может заболеть во второй раз?
- Это, к сожалению, сейчас неизвестно, но вероятнее всего, что хотя бы на какое-то время иммунитет возникнет.