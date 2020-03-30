Переболевший Covid-19: страх умереть был физическим. Такое не забывается

«Помню жуткое ощущение холода, днем было легче, по ночам тяжелее. У меня появилась жуткая слабость. Ничего не могла делать, даже читать. Полная неработоспособность». И Терье на третий день болезни перестала ощущать вкусы и запахи: «В целом я перенесла вирус легче, чем те, кто заболел вместе со мной. У меня, конечно, появился кашель, насморк и легкая головная боль, но в итоге я легко отделалась», - считает Терье.

Семейный врач Кармен Йоллер: молодежь и люди среднего возраста тоже болеют тяжелее обычного

Кармен Йоллер. ФОТО: Tairo Lutter

- Как это возможно, что коронавирус вызывает у людей настолько разные симптомы?

- В случае вирусных заболеваний весьма типичен большой разброс симптомов. Если же говорить об активном сейчас коронавирусном заболевании, то, согласно статистике, 86 процентов людей переносят его легко, 14 процентов нуждаются в больничном лечении.

В медицинской терминологии «легкое течение болезни» означает, что человек не нуждается в больничном лечении, но самим людям все же может быть очень тяжело: человек на три недели прикован к постели и чувствует себя очень плохо. Таким образом, молодежь и люди среднего возраста тоже переносят болезнь тяжелее обычного, и с этим нужно считаться.

- Может ли вирус нанести пожизненный ущерб каким-нибудь органам, например, легким?

- Никто же не делает людям, находящимся на домашнем лечении, рентген легких. Самый простой ответ: человек сам это чувствует. Риск возникновения постоянных осложнений выше в случае тяжелого течения болезни, обычно такие люди попадают в больницу. Рентген не показывает вред от коронавируса, да и компьютерная томография может показать лишь неопределенные результаты.

- Что вы можете посоветовать людям, у которых, находясь дома, возникает паника от нехватки воздуха? В какой момент нужно вызывать скорую помощь, а когда нужно просто попытаться успокоиться?

- то факт, что сильное возбуждение может вызывать нехватку воздуха, как и приступы мигрени. Людям сложно пережить сопутствующую болезни неизвестность. Проблемы с дыханием могут означать и физическую болезнь. Если самочувствие позволяет, вместо скорой помощи можно позвонить на номер 1220. Если человек сам знает, что он перевозбужден, то стоит попросить консультацию психолога, чтобы вспомнить приемы первой помощи самому себе.

- Как человеку понять, что он уже полностью здоров, и, после 14 дней болезни, он уже не заразен?

- Для этого он должен отвечать следующим критериям:

после проявления симптомов болезни прошло 14 дней; кашель не проявляется как минимум 24 часа; температура не поднимается как минимум 48 часов. Самочувствие должно быть хорошим.

- Почему перенесшим болезнь не делают анализов, чтобы убедиться в том, что они здоровы?

- Такого анализа, который мог бы окончательно определить, что человек выздоровел, не существует. Используемый сейчас в Эстонии анализ исследует наличие РНК в слизистых человека. Однако этот анализ не показывает, жизнеспособен вирус или нет. Поэтому ВОЗ советует учитывать три условия, которые я указала выше. В целом так, что если человек здоров, то он чувствует себя хорошо или более-менее хорошо. Вирус может вызывать и большое истощение, поэтому для восстановления потребуется время.

- Уже переболевший человек может заболеть во второй раз?

- Это, к сожалению, сейчас неизвестно, но вероятнее всего, что хотя бы на какое-то время иммунитет возникнет.