Половина ИКТ-компаний прогнозирует 30-процентное снижение выручки

Исполнительный директор Allies Digital Прийт Павелсон говорит, что последствия стали ощущаются уже в середине марта. «Специфика нашего бизнеса заключается в том, чтобы стать посредником между клиентом и экспертами из девелоперского центра, которые могут быстро приступить к работе над новым проектом. У нас есть гипотеза, что предприятия становятся более осторожными в плане найма рабочих. Таким образом, мы решили более детально исследовать влияние кризиса», - отметил Павелсон.

Принимавшие участие в исследовании предприятия:

- 75% приостановили процесс найма работников в условиях чрезвычайного положения;

- 73% снизили цены на услуги для некоторых сегментов клиентов;

- 67% получили от клиентов сообщение о продлении сроков платежей;

- 53% потеряли проекты за последние три недели;

- 47% прогнозирует для своего бизнеса по крайней мере 30-процентный спад оборота во втором квартале;

- 33% взвешивает временное сокращение зарплат в результате чрезвычайного положения;

- 33% взвешивает частичные сокращения;

- 13% сообщили, что количество работы в предприятиях выросло за последние три недели.

Результаты пилотного исследования показывают глубину кризиса. «Экономика - это интегрированная экосистема. Экономические последствия уже ощущают девелоперские центры, которые работают с сектором транспорта, туризма и маркетинга. Сектор стартапов тоже проявляет осторожность при покупке услуг. Влияние кризиса еще не почувствовали те, чей портфель клиентов состоит преимущественно из организаций общественного и корпоративного сектора», - сказал Павелсон.

По его оценке ситуация еще далека от переломной точки, но Павелсон видит новые возможности. «Исходя из сегодняшних данных можно прогнозировать сокращения, а в плане приема на работу новых специалистов предприятия проявляют осторожность. Если предприятие давно планировало разработку новых ИКТ-проектов, то в девелоперских центрах есть свободные руки. Это означает, что доступен качественный ресурс. Это дает возможность нанимать экспертов из девелоперских центров, не опасаясь ситуации, что через полгода придется сокращать нового сотрудника», - сказал Павелсон.

Исполнительный директор принявшей участие в исследовании компании Mooncascade Ану Эйнберг считает, что девелоперы должны мыслить творчески и пробовать новые решения. «В кризисной ситуации девелоперы должны исходить из изменяющихся потребностей клиентов. Повышенная прозрачность ресурсов играет для клиента позитивную роль. Возможность предоставить постоянного информирования клиента о доступных специалистов создает предпосылку, что мы получим того заказчика, которому мы нужны», - пояснила Эйнберг.